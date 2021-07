Latinoamérica cobra protagonismo en Cannes con "Memoria", en liza por la Palma

Con proyección de "Memoria", bandera colombiana en la alfombra roja ///Cannes, Francia, 15 Jul 2021 (AFP) - Apenas presente este año en la competición de Cannes, Latinoamérica cobró protagonismo este jueves con "Memoria", un filme paradigma del cine más actual: rodado en Colombia, coproducido por México, protagonizado por la británica Tilda Swinton y dirigido por un laureado tailandés. La cinta de Apichatpong Weerasethakul, Palma de Oro en 2010 por "El tío Boonmee recuerda sus vidas pasadas", se estrenó en la recta final del certamen, cuyo jurado anunciará el sábado su palmarés. Junto a Swinton, participan la francesa Jeanne Balibar, los colombianos Juan Pablo Urrego y Elkin Díaz y el mexicano de origen español Daniel Giménez."Tiene un toque de melancolía y una especie de suspense", dijo a la AFP previamente al festival el director, acerca de su primera película rodada fuera de Tailandia, en inglés y español.La historia se centra en una cultivadora de orquídeas que visita a su hermana enferma en Bogotá, pero unos extraños sonidos, como estruendos, que solo ella escucha, le impiden descansar. Empieza entonces una búsqueda para hallar el origen del misterioso fenómeno, en un viaje sensorial y contemplativo que la llevará hasta la selva."Para mí, la realización de un filme, la experiencia de mirar un filme, es como un sueño, como una inmersión", declaró el cineasta de 50 años. Este jueves, al final de la gala, Weerasethakul tuvo palabras de agradecimiento para su equipo, especialmente para Swinton. "Ha sido un largo viaje. Se acabó el confinamiento y esta es la primera proyección de mi película (...) es como una gran reunión", dijo, entre aplausos.En la alfombra roja, Elkin Díaz y sus compañeros de reparto mostraron una bandera de Colombia en la que se leía "SOS", para recordar la difícil situación que atraviesa el país latinoamericano. - Huida espacial - "Memoria", que cuenta con producción mexicana y también colombiana, representa la única impronta latinoamericana de la máxima competición. Además de en este filme, la productora mexicana Piano participa en otras dos cintas en liza: el musical "Annette" y "Bergman Island", con Tim Roth.En cambio, entre los cortos, dos brasileños compiten por la Palma de Oro. "Sideral", de Carlos Segundo, narra con ironía y una cierta ternura la huida de una mujer de la limpieza... al espacio. Se cuela en un cohete que despega con pompa de Brasil y para cuando su esposo y las autoridades se dan cuenta, ya es demasiado tarde. Tendrán que esperar dos años su vuelta."Cielo de agosto" es una "reflexión sobre lo que significa ser brasileño ahora" y un "cuestionamiento sobre el futuro", dijo su directora Jasmin Tenucci. Esta exploración la plasma en una joven embarazada angustiada por la salud de su bebé el día de mediados de agosto de 2019 en que una inmensa nube de humo oscureció de repente la ciudad de Sao Paulo: procedía de los incendios de la Amazonía, que ardían desde hacía más de una semana. - El secuestro en México, de nuevo - En Una Cierta Mirada, México estrenó paralelamente este jueves "Noche de fuego", basada en el 'best-seller' "Prayers of the stolen" y ambientada en el estado de Guerrero. Curiosamente, esta película dirigida por Tatiana Huezo comparte temática con "La civil", la otra cinta mexicana seleccionada en esta sección: el secuestro."Cuando leí la sinopsis, me quedé de piedra ¡No sé si es bueno o malo!" para su filme, confió esta directora mexicano-salvadoreña. Pero la coincidencia "es muy evidente: hay un problema enorme en México, con miles de familias buscando a sus hijas e hijos".app-es -------------------------------------------------------------