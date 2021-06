Continúan trabajos de búsqueda tras derrumbe de edificio en Florida

Actualiza con declaraciones de alcalde, autoridades canadienses ///Surfside, Estados Unidos, 26 Jun 2021 (AFP) - La búsqueda de supervivientes del derrumbe parcial de un edificio cerca de Miami, en el sureste de Estados Unidos, continúa este viernes, un día después de la catástrofe que dejó cuatro muertos y 159 desaparecidos.Uno de los fallecidos en el desastre, ocurrido sin causa determinada en la madrugada del jueves en Surfside, al norte de Miami Beach, ha sido identificado, informaron medios locales.Se trata de Stacie Fang, la madre de un chico de 15 años rescatado de entre los escombros el jueves. La mujer fue transportada al hospital, pero no sobrevivió, según el Miami Herald.Los equipos de emergencia evacuaron a otros cadáveres en bolsas amarillas para que la policía pudiera confirmar sus identidades e informar a sus familiares.Las autoridades siguen sin noticias de 159 personas, a pesar de los esfuerzos continuos de los equipos de rescate por encontrar a posibles supervivientes entre los escombros. "Por desgracia, las cifras son las mismas que esta mañana", indicó en rueda de prensa Daniella Levine Cava, la alcaldesa del condado de Miami-Dade. "No hemos encontrado a nadie más en la búsqueda de hoy, pero vamos a seguir con ello esta noche y, si Dios quiere, habrá nuevas noticias más tarde esta noche o mañana por la mañana", añadió. - Lluvia y un incendio - A pesar de unas duras condiciones meteorológicas, bomberos, perros rastreadores y grúas siguen trabajando entre las ruinas del edificio ubicado dentro del complejo Champlain Towers South, a unos 20 km del centro de Miami.Los rescatistas oyeron ruidos procedentes de los escombros, pero no podían asegurar que fueran de origen humano. Una tormenta la noche del jueves provocó fuertes lluvias sin que se interrumpiera la búsqueda. También hubo que controlar un incendio en el lado norte del edificio. Fuertes precipitaciones continúan cayendo en la zona el viernes, en medio del olor a caucho y plástico quemados.Al menos 18 ciudadanos latinoamericanos se encontraban entre los desaparecidos: nueve de Argentina, tres de Uruguay, y seis de Paraguay, entre ellos la hermana de la primera dama de ese país, según los consulados.Las autoridades de Canadá indicaron el viernes que "al menos cuatro canadienses podrían estar afectados" por el derrumbe.Surfside alberga una gran comunidad judía y los rabinos se movilizaron para brindar apoyo a los residentes evacuados y sus familias. "Nos golpearon duro, pero todavía hay esperanza", dijo a la AFP Zalmi Duchman, de 41 años. "Los judíos creemos firmemente en los milagros y nunca nos damos por vencidos, somos resistentes y tratamos de mantenernos positivos en tiempos difíciles". - En busca de explicaciones - El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidió que se aclaren "sin demora" las causas del derrumbe que afectó a unos 55 apartamentos del edificio. "Necesitamos una explicación definitiva de cómo pudo haber sucedido esto", dijo en rueda de prensa. "Creo que es importante que sea sin demora", agregó, "para tener respuestas para las familias y para la gente de Florida"."Es un momento muy, muy duro. Hay tanta gente esperando, ¿están vivos, qué pasará?", dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante un evento en la Casa Blanca.El presidente demócrata declaró horas antes el estado de emergencia para poder proporcionar una ayuda federal para las operaciones de rescate y de realojamiento de los supervivientes. - Varias hipótesis - El derrumbe parcial del edificio ocurrió a la 01H30 (05H30 GMT) del jueves, provocando una gran nube de polvo que cubrió varias calles de la zona. Las hipótesis se multiplican para explicar lo ocurrido. Un estudio realizado en 2020 mostró que el edificio, construido en 1981 a orillas del mar, se había hundido unos dos milímetros por año entre 1993 y 1999.El autor del estudio, Shimon Wdowinski, y la Universidad Internacional de Florida, donde trabaja, indicaron sin embargo en un comunicado que un "hundimiento de tierra probablemente no causaría por sí solo el colapso de un edificio".La investigación para determinar lo ocurrido supondrá recoger una gran cantidad de datos, toma de muestras de acero y concreto, búsqueda de señales de corrosión o de algún evento inusual previo al colapso, aseguró otro experto de la FIU, Atorod Azizinamini, jefe del departamento de ingeniería civil y ambiental."Lamentablemente, esto no sucederá en unos días o semanas", indicó. "Tomará algún tiempo".bur-ad/ll-gma/lda -------------------------------------------------------------