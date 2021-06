Miles de personas participan en la Marcha del Orgullo en Tel Aviv

Tel Aviv, 25 Jun 2021 (AFP) - Con banderas multicolores en la mano, más de 100.000 personas participaron este viernes en la Marcha del Orgullo en Tel Aviv, presentado por sus organizadores como la primera gran concentración de este tipo desde el inicio de la pandemia."Me siento muy feliz", indicó a la AFP Mai Truman, quien ha venido de Rehovot, una localidad situada a las afueras de Tel Aviv, para apoyar a la comunidad LGBTQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgnérero y transexual). "Tenemos la impresión de que ya no hay coronavirus".Pocas personas llevaban una mascarilla quirúrgica en el desfile por la playa, constató un periodista de AFP, horas después de que el Ministerio de Sanidad anunciara el restablecimiento de su uso obligatorio en sitios públicos cerrados. Incluso, el responsable de la salud pública aconsejó a los participantes de la marcha que la utilizaran, aunque estuvieran al aire libre."Estoy encantado de estar aquí y volver a divertirme con ustedes", indicó el alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, en un comunicado. "Los derechos LGBTQ+ no son sólo una cuestión de la comunidad gay sino democrática, de la humanidad", prosiguió Huldai.Las autoridades israelíes aprovechan este tipo de eventos para promover la imagen de un país respetuoso con lo diferente e impulsar así el turismo. La primera Marcha del Orgullo en Tel Aviv se remonta a 1998.Una marcha similar en Jerusalén en 2015 acabó de manera trágica por la muerte de una adolescente, tras ser apuñalada por un judío ultraortodoxo. Ofir, una chica de 20 años, con el arcoíris pintado en los párpados, explica que la marcha no es sólo "una fiesta" sino también "una manifestación". "Somos parte del pueblo", cuenta la joven, que pide la legalización del matrimonio para las parejas del mismo sexo en el país.El diputado de extrema derecha, Bezalel Smotrich, señaló en un mensaje en Twitter que la parada de Tel Aviv era "una gran blasfemia".El ayuntamiento calculó que más de 100.000 personas han asistido a esta primera marcha celebrada después del comienzo de la crisis sanitaria, permitida "gracias a la elevada tasa de vacunación y al levantamiento de todas las restricciones de reunión pública y privada".El desfile, anulado el pasado año por el covid-19, llegó a congregar hasta 250.000 personas en 2019, según el Consistorio.Israel anunció el miércoles el aplazamiento de la reapertura de su territorio a los turistas "debido a la preocupación respecto a la posible propagación de la variante Delta", introducida en el país por los viajeros.Desde el lunes, las autoridades sanitarias notificaron cada día más de 100 nuevos casos por coronavirus, con un pico de 227 contagios registrados el jueves.dac/cgo/awa/jz -------------------------------------------------------------