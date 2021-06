25-06-2021 Cultura.- En marcha The Winchesters, la precuela de Sobrenatural. Sobrenatural terminó en noviembre de 2020 pero el universo creado por Eric Kripke continuará en una nueva serie. The CW ya está preparando The Winchesters, precuela centrada en los padres de Dean (Jensen Ackles) y Sam (Jared Padalecki). CULTURA THE CW



Tal como señala Deadline, la ficción ya está en desarrollo. Jensen Ackles y su mujer, Danneel Ackles, ejercerán como productores ejecutivos a través de Chaos Machine Productions. Además, el actor retomará su rol de Dean como narrador. The Winchesters será escrita y producida por Robbie Thompson, quien fuera coproductor de Sobrenatural.



"Antes de Sam y Dean, estaban John y Mary. Contada desde la perspectiva del narrador Dean Winchester, The Winchesters es la historia de amor épica e inédita de cómo John conoció a Mary y cómo se arriesgaron no solo para salvar a su amor, sino al mundo entero", adelanta Deadline sobre la sinopsis.



"Después de que Sobrenatural concluyera su temporada 15 sabíamos que no había terminado. Porque, como decimos en la serie, nada termina realmente, ¿verdad?", dijo Jensen Ackles a Deadline. "Cuando Danneel y yo formamos Chaos Machine Productions sabíamos que la primera historia que queríamos contar era la historia de John y Mary Winchester, o más bien la historia del origen de Sobrenatural. Siempre sentí que mi personaje, Dean, hubiera querido saber más sobre la relación de sus padres y cómo llegó a ocurrir. Así que me encanta la idea de que nos lleve en este viaje", apuntó.



Sobrenatural seguía a Dean y Sam Winchester, cazadores de demonios, fantasmas, monstruos y otros seres sobrenaturales. John y Mary fueron interpretados en la producción por Jeffrey Dean Morgan y Samantha Smith. Mary fue asesinada por un demonio cuando Sam aún era un bebé. Al investigar su muerte, John se convierte en cazador y luego transmite sus conocimientos y habilidades a sus hijos. John fue un personaje recurrente en la primera temporada y murió en el estreno de la temporada 2.