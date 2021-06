América mira con precaución a la variante Delta y otras claves de la covid-19

Varias personas esperan fuera de un consultorio médico para vacunarse con la vacuna cubana Abdala contra la covid-19 hoy en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa

Redacción Internacional, 23 jun (EFE).- A medida que los países hacen su esfuerzo por obtener vacunas con la llegada de lotes de las distintas farmacéuticas, la presencia de la covid-19 parece reforzarse con la variante de Delta que mantiene las miradas atentas en América, mientras que Cuba avanza en la eficacia de sus ensayos clínicos para una vacuna.

Estas y otras cinco claves sobre el coronavirus de esta semana en América:

"NOS PREOCUPA MUCHO"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló en su más reciente informe que ya son 71 millones los casos confirmados por covid en todo el continente con un total de 1,8 millones de muertos, la región más afectada por el virus, en medio de la gran preocupación que está generando la nueva variante Delta, detectada primero en India, que se transmite con mayor velocidad y que puede aprovechar la relajación de las medidas de prevención sanitaria.

"Esta variante nos preocupa mucho, y circula ya en 92 países" de todo el mundo, subrayó en rueda de prensa la jefa de la célula técnica anticovid de la OMS, María Van Kerkhove.

CUBA AVANZA CON SU VACUNA

Los ensayos clínicos que viene desarrollando Cuba contra la covid-19 en dos fórmulas que investiga han mostrado una eficacia del 62 % y el 92 %, respectivamente, y acerca la posibilidad de que una de ellas se convierta en la primera vacuna de este tipo desarrollada en Latinoamérica.

Los resultados preliminares de la tercera y última etapa de pruebas de los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala se dieron a conocer entre el sábado y el lunes, desatando la euforia en el país, que lo ha apostado todo a sus propias vacunas al no entrar en el mecanismo Covax de la OMS ni comprarlas en el mercado internacional.

EXTRAÑO CASO DE CORONAVIRUS EN BRASIL

Un paciente de 40 años que dio positivo al coronavirus con test PCR duró con el virus desde 2020 hasta abril de este año y es estudiado por los científicos en Brasil. Un extraño caso en el cual durante 218 días el virus se replicó y hasta mutó, informaron este miércoles fuentes académicas.

Se trata de un hombre que, antes de padecer la covid-19, había pasado por un tratamiento agresivo contra el cáncer, lo que dejó su sistema inmunológico bastante debilitado, según señaló en una nota la Fundación de Amparo a la Pesquisa del Estado de Sao Paulo (Fapesp).

La investigación, conducida por científicos de la Universidad de Sao Paulo (USP), descubrió que el virus no solo estuvo presente en el organismo del paciente, sino que también se replicó en buena parte de ese tiempo.

FIN AL ESTADO DE EMERGENCIA EN NUEVA YORK

Nueva York pone fin este jueves al estado de emergencia como resultado de la mejoría en la situación epidemiológica y el progreso en las vacunaciones, luego de haber sido la región epicentro de la pandemia en Estados Unidos.

"Estamos empezando a escribir un nuevo episodio para una Nueva York poscovid, el estado de emergencia por desastre se termina y podemos enfocarnos en reimaginar, reconstruir y renovar nuestro estado", anunció en rueda de prensa el gobernador Andrew Cuomo.

ARGENTINA ULTIMA LAS NEGOCIACIONES CON PFIZER

El Gobierno de Argentina está en las últimas fases de la negociación con el laboratorio estadounidense Pfizer para la adquisición de sus vacunas contra la covid-19, tal como lo aseguró la ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti.

Estas declaraciones se dan tras varios meses de polémica con el principal grupo opositor, Juntos por el Cambio, que acusa al Gobierno de no aclarar por qué no se ha logrado un contrato con Pzifer como lo hicieron varios países en el mundo.

El pasado 8 de junio, el portavoz local de Pfizer, Nicolás Vaquer, indicó en un encuentro informativo en la Cámara de Diputados que “el marco legal no es compatible con algunos de los aspectos contractuales que está proponiendo Pfizer”.

TERCERA OLA DE COVID LLEGARÍA A MÉXICO

La pandemia de la covid-19 vuelve a generar preocupación en México ante el repunte de contagios en varias zonas del país que ha encendido las alarmas de las autoridades ante una posible y temida tercera ola pese al avance en la vacunación.

Con 231.500 decesos y casi 2,5 millones de contagios oficiales, México es el cuarto país del mundo con más muertos, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, pero respiraba con cierta tranquilidad hasta ahora.

Las autoridades sanitarias detectaron durante la última semana un aumento promedio del 9 % en la transmisión del virus. El repunte comenzó semanas atrás en los turísticos estados de Yucatán, Quintana Roo y Baja California Sur, con apenas restricciones para el turismo internacional.

VACUNAS PARA MIGRANTES Y SOLICITANTES DE REFUGIO EN URUGUAY

Uruguay vacunará contra la covid-19 a personas migrantes y solicitantes de refugio, como anunció el Ministerio de Salud al informar que aquellas personas que se encuentren en el país "por un período superior a 90 días (el límite establecido para turistas) y no hubieran, previamente, iniciado un trámite de residencia" podrán registrarse para obtener la vacuna.

"La aprobación de esta solicitud no implica la asignación inmediata de cupo con fecha y hora para un vacunatorio, sino la confirmación que se está en condiciones de poder ingresar sus datos al sistema de agenda de vacunación contra covid-19, como lo hace el resto de la población", agregó.