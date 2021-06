Trucos para niños: ¿Sirve soplar cuando les duele algo?

ARCHIVO - Después de un golpe, lo mejor es alzar al niño en brazos y soplar para hacer desaparecer el dolor: el niño se calma al sentirse contenido. Foto: Christin Klose/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto

A veces los niños lloran desconsoladamente cuando se han hecho alguna pupa o "nana" y los padres, con tal de calmar a sus retoños y no verlos llorar, hacen como si les soplaran el dolor para que se vaya. Es lo que hacía la abuela, ¿no? La pregunta es: ¿Sirve ese gesto? ¿Ayuda a calmar el dolor y el llanto? La respuesta es: sí. Cuando alguien se siente seguro y contenido, no sufre tanto el dolor como quien se siente solo y desamparado. Además, cuando una persona siente una molestia o algún síntoma de enfermedad está más dispuesta a creer en cierta "magia": las pastillas tienen efectos diferentes según el color, aunque tengan el mismo contenido, y los placebos a veces incluso ayudan aunque el paciente sepa que está tomando un placebo. En los niños el efecto "sanador" puede ser aún mayor si papá o mamá los abraza y les espanta el dolor soplándolo para que se vaya. También distraer la atención es un calmante muy efectivo. Mirar juntos un libro, cantar algo, cocinar o preparar una torta hace que los niños olviden más rápidamente lo que los atormenta, o al menos que no lo padezcan con tanta intensidad. Los especialistas recomiendan no preguntar si les sigue doliendo algo una vez que se los ve ya repuestos, dado que eso puede hacer que el dolor regrese más fácilmente. dpa