Israel dice que la elección de Raisi en Irán debe "despertar" a las grandes potencias

Actualiza con final de reunión y declaraciones. ///Viena, 20 Jun 2021 (AFP) - Los negociadores están "más cerca" de salvar el acuerdo nuclear iraní, aunque aún hay puntos conflictivos, indicó este domingo un alto diplomático de la Unión Europea (UE), al término de una nueva ronda de discusiones en Viena."Estamos más cerca de alcanzar un acuerdo, pero aún no llegamos allí", declaró a la prensa el representante de la UE, Enrique Mora, quien preside las conversaciones.La reunión, que llega un día después de la victoria del ultraconservador Ebrahim Raisi en la elección presidencial en Irán, forma parte de las negociaciones que comenzaron en abril.Su objetivo es que Estados Unidos se reintegre en el acuerdo histórico de 2015 y que Irán cumpla nuevamente con las restricciones impuestas a su programa nuclear a cambio de una flexibilización de las sanciones. Mora aseguró que espera que de cara a la próxima ronda, cuya fecha no avanzó, "las delegaciones regresen de sus capitales con instrucciones e ideas más claras sobre cómo cerrar finalmente este acuerdo". El principal escollo continúa siendo encontrar una solución "al delicado equilibrio" entre el levantamiento de las sanciones norteamericanas y la reversión de las actividades nucleares de Irán, que se han ido intensificando, aseguró.La próxima ronda también debe brindar "una idea más clara" del "nuevo entorno político" iraní, según el diplomático europeo, quien subrayó que las conversaciones continuaron pese a las elecciones. El enviado iraní a las negociaciones, el viceministro de Exteriores, Abbas Araghchi, señaló antes de la reunión que los negociadores se encuentran "más cerca que nunca de un acuerdo". "Pero no es fácil reducir la distancia que nos separa de un acuerdo", declaró a la televisión estatal iraní. "En esta fase, está claro qué áreas, qué acciones son posibles y cuáles no. Por lo tanto, es hora de que todas las partes, especialmente nuestros homólogos, tomen su decisión final", añadió.Las partes del acuerdo --Reino Unido, China, Alemania, Francia, Rusia e Irán-- se han reunido en Viena con participación indirecta de Estados Unidos desde abril para salvar el acuerdo, que prometía a Teherán un alivio de las sanciones a cambio de reducir su programa nuclear. Pero en 2018 el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, se retiró del pacto y volvió a imponer sanciones, lo que llevó a Irán a intensificar sus actividades nucleares a partir de 2019. burs-jza/pc-mis-age/tjc