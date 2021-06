VÍDEO: El Rey pide al sector empresarial, económico y político conjurarse para salir de la crisis

16-06-2021 El Rey Felipe VI en la cena inaugural de la Reunión del Círculo de Economía CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS



Destaca la defensa del Cercle del papel que "deben ejercer Barcelona y Cataluña en toda España" y la UE



BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El Rey Felipe VI ha llamado este miércoles a los sectores empresarial, económico y político a conjurarse para salir de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de coronavirus.



Lo ha dicho en Barcelona durante el discurso de apertura de la cena inaugural de la reunión del Círculo de Economía, que ha compartido con el presidente de la República de Corea del Sur, Moon Jae In, y en el que la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, y la consellera de Acción Exterior, Victòria Alsina, han representado al Govern.



El monarca ha afirmado que España, "como otras naciones amigas, tiene el firme propósito de impulsar su economía para hacerla más productiva, más fuerte, más moderna, más sostenible y, en definitiva, con una mayor capacidad de adaptación antes futuros contratiempos".



En un acto en castellano y en el que también ha pronunciado unas palabras en catalán, el regente ha puesto el foco tanto en la economía española como en las relaciones entre España y Corea del Sur.



"Con actos como este, queremos compartir con el ámbito económico en general, y con nuestros amigos coreanos en particular, las fortalezas, las capacidades y las oportunidades económicas que existen y se ofrecen, aquí en Barcelona y Cataluña, así como en toda España", ha celebrado.



RELACIÓN CON COREA DEL SUR



El monarca ha dado la bienvenida al presidente de Corea del Sur, Moon Ja In, y le ha agradecido la asistencia al acto con la que cree que transmite "el especial aprecio que esta gran ciudad mediterránea tiene en la imagen, el afecto y el creciente interés de los coreanos por todo lo que España ofrece, como socio comercial y origen de inversiones, motor cultural y atractivo privilegiado para el turismo".



Felipe VI ha destacado que España y Corea son dos de los países más desarrollados del mundo y que han fortalecido sus relaciones comerciales desde la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio entre el país asiático y la UE en 2011, aunque ha lamentado que en 2020 "el comercio bilateral se ha resentido" por la pandemia.



Sin embargo, ha reivindicado que los últimos datos del primer trimestre del 2021 "ya son mejores que los mismo del periodo del año anterior, una realidad realmente esperanzadora", y ha señalado el sector servicios, especialmente el turismo, como uno de los más importantes en esta alianza entre ambos países.



Para el Rey, la participación del presidente coreano este jueves en una conferencia turística España-Corea demuestra el interés compartido "en recuperar y aumentar la afluencia de visitantes en ambas direcciones".



También ha razonado que la inversión coreana en España se centra en la distribución comercial, la industria química, la ingeniería civil y las energías renovables, mientras que la inversión española en Corea se basa en el sector automovilístico, inmobiliario y "con una destacada representación de empresas catalanas" en el sector farmacéutico y químico.



EL PAPEL DEL PUERTO DE BARCELONA



Así, ha apuntado que el papel del puerto de Barcelona "es clave, pues canaliza el 50% del total de las exportaciones coreanas por vía marítima hacia España, y esta relación se va a ver impulsada por el reciente acuerdo con el puerto de Busán para crear un centro logístico de gran tamaño en la ciudad condal".



El Rey ha calificado las relaciones entre ambas potencias de "sólidas y crecientes" aunque ha reconocido que dichas relaciones se han visto afectadas coyunturalmente por la crisis sanitaria.



"Aun así, hay un margen importante para continuar ampliando y profundizando nuestros vínculos, dados el tamaño y potencial de ambas economías", ha dicho, y ha desvelado que ese es el objetivo de la visita del presidente coreano como lo fue en su caso cuando él visitó la República de Corea en otoño de 2019.



Ha destacado que tanto España como Corea han optado por superar esta crisis impulsando la economía verde y la digitalización, acompañando esta estrategia con la adopción de medidas de carácter social, con el objetivo de establecer un modelo "sostenido, justo e inclusivo" en el medio largo plazo.



"España y Corea tienen empresas de referencia internacional en ambos campos, firmas que podrán cooperar no solo a través del comercio, sino también de múltiples oportunidades de inversión. El desarrollo y la diversificación que caracterizan a las dos economías permitirán seguir promoviendo la integración de nuestras cadenas de valor", ha vaticinado.



Ha invitado a las empresas coreanas a ver en España una "plataforma idónea" para acceder al mercado de la UE, así como al iberoamericano, teniendo en cuenta los lazos que mantienen con ambos espacios en todos los ámbitos.



El Rey ha puesto en valor que las empresas de ambos estados pueden ser complementarias y esto les permite colaborar en proyectos de terceros mercados, y ha querido reseñar el papel de la pymes en ese papel.



"Finalmente, conviene señalar que la eliminación de dificultades en los ámbitos del comercio, las licitaciones públicas y la inversión permitirá, sin duda, multiplicar las oportunidades y los atractivos para que las mejores empresas puedan desarrollar mejor su actividad en beneficio de todos", ha concluido.



HOMENAJE A PUIG Y SUQUÉ



Felipe VI se ha unido "con entusiasme y cariño" al homenaje que el Cercle ha dedicado a los empresarios catalanes reciente fallecidos Mariano Puig, premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial, y a Arturo Suqué, que presidió esta entidad.



"Ambos son magníficos ejemplos de valores como la apertura al mundo, el progreso y el humanismo, que siempre deben presidir la economía. Nuestro más sentido recuerdo, lleno de gratitud y admiración, para los dos y todo el afecto para sus familias", ha destacado.



LA FIGURA DE FAUS



Se ha dirigido al Cercle y, en catalán, ha agradecido a su presidente, Javier Faus, su labor en la "defensa decidida del papel que tiene que ejercer Barcelona y Cataluña en toda España y en el resto de España".



"Estoy seguro que de que estos días de debate y reflexión serán verdaderamente fructíferos para todos", ha zanjado y ha vuelto a agradecer la visita del presidente coreano.



La Reunión del Círculo de Economía (RCE) se celebra hasta este viernes en Barcelona y está patrocinada CaixaBank, CZFB y KPMG, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/sucesos/578224/1/rey-pide-sector-empresarial-economico-politico-conjurarse-salir-crisis



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06