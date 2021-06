Muchos productos cosméticos contienen químicos vinculados con cánceres

Científicos de la Universidad de Notre Dame analizaron la composición de más de 200 productos cosméticos y encontraron elevados niveles de sustancias perfluoroalquiladas (PFAS). EFE/Marcelo Sayão/Archivo

Toronto (Canadá), 15 jun (EFE).- Muchos de los productos cosméticos que se venden en Estados Unidos y Canadá contienen elevados niveles de sustancias perfluoroalquiladas (PFAS), peligrosos químicos vinculados con el cáncer de riñón y testicular así como otras graves enfermedades, según reveló un estudio dado a conocer este martes.

Científicos de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos llegaron a esta conclusión tras analizar la composición de más de 200 productos cosméticos a la venta en los dos países norteamericanos y descubrir que el 56 % de las bases de maquillaje y productos para ojos, el 48 % de los pintalabios y el 47 % de las máscaras estudiadas contenían altos niveles de flúor, lo que indica el uso de PFAS.

El principal investigador del estudio, el profesor de física de la Universidad de Notre Dame, Graham Peaslee, advirtió que el uso tan extendido en el sector de la cosmética de productos conocidos como "los químicos eternos" es muy preocupante.

"Estos resultados son particularmente preocupantes cuando se considera el riesgo de exposición para los consumidores combinado con el tamaño y escala de un sector valorado en miles de millones de dólares que cada día proporciona estos productos a millones de consumidores", afirmó Peaslee en un comunicado.

Los investigadores también revelaron que 29 productos con elevadas concentraciones de flúor que fueron analizados con más detalle también contenían entre cuatro y 13 PFAS específicos. Solo uno de estos cosméticos advertía en su etiqueta el contenido de PFAS.

"Es importante destacar que el alcance total del uso de estos químicos en cosméticos es difícil de estimar debido a la falta de estrictos requisitos de etiquetado en ambos países", añadió Peaslee.

DAÑOS A MUJERES Y NIÑOS

La investigadora canadiense Fe de León, de la Asociación Canadiense para la Ley Medioambiental (CELA por sus siglas en inglés) y que trabaja desde hace más de una década para alertar sobre la peligrosidad de las PFAS, declaró a Efe que a la toxicidad inherente de estos químicos se añade que muchos de sus usuarios son mujeres.

"Simplemente por la naturaleza de nuestros cuerpos, que son mucho más sensibles al impacto de estos productos químicos, particularmente el tejido graso, es un problema", declaró De León, que no formó parte del estudio de la Universidad de Notre Dame.

De León también recalcó que muchos adolescentes e incluso niños que todavía no han llegado a la pubertad utilizan productos cosméticos que, en el caso de contener PFAS, pueden suponer una grave amenaza para su salud.

"Desde una perspectiva de salud infantil, los PFAS son un problema real", añadió De León.

En 2017, el quinto informe realizado por el Gobierno de Canadá para detectar productos químicos medioambientales en el cuerpo humano concluyó que un 99 % de todas las personas presentaban sulfonatos de perfluorooctano (PFOS) y el ácido perfluorooctanoico (PFOA), dos subgrupos de PFAS, en su sangre.

PFAS son químicos, en estos momentos la lista llega a casi 5.000 diferentes compuestos, que han tenido múltiples usos industriales: desde sartenes no adhesivas a tejidos, pasando por envoltorios para comidas y el equipo protector ignífugo utilizado por bomberos.

Pero PFAS han sido vinculados con cáncer de riñón y testículos, hipertensión, enfermedades de la tiroides e inmunotoxicidad en niños.

QUÍMICOS PERSISTENTES

El profesor Peaslee alertó que "PFAS son químicos persistentes; cuando entran en el flujo sanguíneo permanecen ahí y se acumulan. Hay también un riesgo adicional de contaminación medioambiental asociado con la fabricación y eliminación de esto productos, que podría afectar muchas más personas".

En Estados Unidos, los senadores Susan Collins (republicana) y Richard Blumenthal (demócrata) tienen programado presentar hoy un proyecto de ley para asegurar que los productos cosméticos no contienen PFAS.

"Los estadounidenses deberían confiar que los productos que están aplicando a su pelo o su piel son seguros. Para ayudar a proteger a las personas de más exposición a PFAS, nuestro proyecto de ley requerirá a la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés) que prohíba añadir PFAS a los productos cosméticos", dijo Collins en un comunicado.

En Canadá, en estos momentos se está procediendo a una revisión de la legislación que regula el uso de estos químicos pero De León dijo que el descubrimiento del uso extendido de PFAS en productos cosméticos prueba que los controles no están funcionando.

"Una pregunta más básica es saber por qué son utilizados para hacer productos cosméticos y si son realmente necesarios. Y sé que siempre hay un problema de coste asociado con esto", explicó.

Lo que De León sí es tajante es con respecto al uso de cosméticos que contienen PFAS.

"Yo no los utilizaría. Debería haber una mayor responsabilidad de la industria que utiliza estos productos", terminó señalando.

Julio César Rivas