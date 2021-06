Líder de Nueva Zelanda critica película sobre ataques a mezquitas

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, criticó este lunes un proyecto para realizar una película sobre su respuesta a los ataques a dos mezquitas en 2019, por considerar que sería inoportuno y mal enfocado.

El proyecto fílmico apoyado por Estados Unidos, titulado "They are us" (Ellos son nosotros), generó repercusiones negativas entre los musulmanes de Nueva Zelanda, quienes consideran que promueve la narrativa del "salvador blanco".

Los ataques ejecutados por un supremacista blanco armado contra dos mezquitas mataron a 51 personas e hirieron a 40, y permanecen muy sensibles para muchos en Nueva Zelanda, según Ardern.

Dijo que los realizadores no le consultaron sobre la película, en la que la actriz australiana Rose Byrne interpretará a la gobernante de centroizquierda.

"En mi opinión personal, se siente muy cercano y muy sensible para Nueva Zelanda", dijo Ardern a TVNZ.

"Hay muchas historias que deberían contarse en algún momento y no considero que la mía sea una de ellas. Son historias de la comunidad, de las familias", acotó.

Ardern fue elogiada por su manejo empático e inclusivo de los ataques, la peor matanza masiva en la historia moderna de Nueva Zelanda.

El título de la cinta hace referencia a una parte del discurso que ella dio tras el ataque, cuando se comprometió a apoyar a la comunidad musulmana y endurecer el control de las armas.

La Asociación Nacional de Jóvenes Islámicos reunió 58.000 firmas en apoyo a un llamado a suspender la producción de la cinta, cuyo guionista es el neozelandés Andrew Niccol.

Igualmente, el poeta musulmán Mohamed Hassan dijo que los realizadores deberían enfocarse en la comunidad que sufrió los ataques y no usarlos como pretexto para una historia positiva sobre Ardern.

El atacante Brenton Tarrant, un supremacista blanco australiano, fue sentenciado el año pasado a prisión de por vida, la primera vez que se impone esa pena en Nueva Zelanda.

