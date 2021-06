Venezuela recibe un nuevo lote de 500.000 vacunas Sputnik V contra la covid

Fotografía de archivo de las cajas con vacunas Sputnik V en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía (Venezuela). EFE/ Rayner Peña R/Archivo

Caracas, 12 jun (EFE).- Un nuevo lote de 500.000 dosis de Sputnik V contra la covid-19 llegó este sábado a Venezuela, un país que, incluyendo las recién llegadas, ha recibido ya 3,23 millones de vacunas contra la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, informó este sábado el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

"Para nosotros es muy importante esta llegada de 500.000 nuevas dosis de Sputnik V que vienen a completar un número importantísimo de vacunas", dijo Alvarado en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó recientemente que "cerca del 11 % de los venezolanos han sido vacunados contra la covid-19" -unas 3.300.000 personas-, aunque no detalló cuántos ciudadanos han recibido una sola dosis y cuántos han completado el tratamiento.

Para la inmunización del 11 % de la población se necesitan 6.600.000 unidades de vacunas, ya que tanto la rusa Sputnik V como la china VeroCell, de los laboratorios Sinopharm -que son las que ha recibido Venezuela-, son de doble aplicación.

No obstante, el Gobierno solo había informado hasta este sábado de la llegada de 2.730.000 dosis repartidas en 9 cargamentos -7 de Rusia y 2 de China-, por lo que no se conoce cuándo se han recibido las 570.000 que faltarían para completar medio tratamiento a 3.300.000 personas, equivalentes al 11 % de la población referido por Rodríguez.

Al respecto, Alvarado aseguró este sábado que, con el nuevo lote, Venezuela ya tiene "vacunas suficientes para vacunar al 13 % de la meta, que son 22 millones de personas".

De ese modo, esperan llegar a las 22 millones de vacunas "que van a servir para inmunizar al 70 % de la población venezolana y así llegar a la inmunidad de rebaño".

Aseguró que están "estudiando y quizá muy pronto tengan nuevas vacunas rusas en Venezuela".

"Ya tenemos algunos convenios firmados para estudiar la factibilidad de colocar en Venezuela la EpiVacCorona y la 'Sputnik Light'", subrayó el ministro de Salud venezolano.

Rodríguez denunció esta semana que, desde el mecanismo Covax, se informó al Gobierno que parte de los recursos depositados por el país caribeño para la adquisición de vacunas "han sido bloqueados por un banco internacional y están bajo investigación".

El comunicado en el que Covax informa del bloqueo de estos fondos fue difundido posteriormente por el canciller Jorge Arreaza en Twitter, donde explica que el Ejecutivo ha recibido una notificación que detalla los depósitos efectuados por Venezuela y refleja también la retención de más de 10 millones de dólares por parte de la entidad bancaria.

El presidente Nicolás Maduro exigió este viernes al mandatario estadounidense, Joe Biden, que "desbloquee el dinero de las vacunas" contra la covid-19 y subrayó que su Gobierno depositó "sus reales completos" al sistema Covax.

"Le depositamos todo el dinero, ya el sistema Covax tiene el dinero suficiente para comenzar a enviar de inmediato las vacunas a Venezuela. No tiene excusas el sistema Covax para no enviar las vacunas a Venezuela", destacó.

El mandatario detalló que han transferido "más de 100 millones de dólares (...) pero el sistema Covax vino y anunció (...) que los últimos 10 millones (...) hechos en 4 depósitos diferentes, habían sido bloqueados por el Gobierno de los Estados Unidos".