Iñigo Pérez: "El sentimiento es de desperación, frustración y rabia"

Madrid, 5 may (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, lamentó la derrota de este domingo frente al Almería, en un partido en el que dominaron y tuvieron las mejores ocasiones, algo que le produce un "sentimiento de desesperación, frustración y rabia".

El Almería, con un gol del hondureño Anthony 'Choco' Lozano a los treinta minutos, logró la victoria en Vallecas frente al Rayo y privó al equipo madrileño de certificar la permanencia casi de forma definitiva.

"El sentimiento es desesperación, frustración y rabia porque cuando generas tanto, estas cerca del gol y no sucede, es difícil. Ahora nos toca seguir, continuar, mejorar y hasta el siguiente", dijo Iñigo Pérez, que no encuentra "una explicación lógica" a tener tantas ocasiones y no marcar ni un solo gol.

"El fútbol es difícil y variable y no tiene una explicación lógica. Muchas ocasiones han sido defectuosas y el portero ha estado acertado, por eso hay que darle el mérito que merece al portero. Tarde o temprano, si generamos tanto, las cosas saldrán", señaló.

"La situación de estrés la tenemos desde que llegamos y eso genera desanimo. Nos ha tocado vivirla este año y hay que convivir con ella. Hoy era un contexto ideal para acercarnos mucho a la permanencia en Primera y a pesar de la lluvia es de agradecer el apoyo de la afición", apuntó.

El gol del Almería llegó tras un fallo en el saque de banda de su lateral izquierdo, Pep Chavarría, algo que inclinó la balanza a favor del rival.

"Cuando uno comete un error que cuesta el gol al instante es consciente de la equivocación, de que ha sido grave, pero tiene que aprender de estas situaciones. Se tiene que levantar. Pasará unas horas difíciles. Le toca pasar el trago amargo y levantarse", manifestó.

Pese a la derrota, Iñigo Pérez aseguró que hay cosas positivas para sacar del partido.

"Cuando pierdes, realizar cualquier análisis positivo en público genera debate y separación hacia mi persona. Acepto que hemos perdido y que el equipo no es brillante en cuanto hay un pequeño revés, pero hay cosas positivas. Ahora toca analizarlo y que quede en privado porque veo cosas que me gustan. Cuando uno pierde es preferible no tapar la suciedad y dejarla para ti y los jugadores", concluyó. EFE

drl/jl