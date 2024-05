Mel: "Tenía miedo a este partido pero ha salido bien"

Madrid, 5 may (EFE).- Pepe Mel, entrenador del Almería, aseguró que tenía "miedo" a este encuentro frente al Rayo por el descenso consumado la pasada semana, aunque admitió que ha salido "bien" y hasta final de temporada se irá examinando contra sí mismo en los partidos que quedan.

El Almería, con un gol del hondureño Anthony 'Choco' Lozano a los treinta minutos, logró la victoria en Vallecas frente al Rayo y privó al equipo madrileño de certificar la permanencia casi de forma definitiva.

"Me examino a mi mismo con estos partidos que quedan. Sabía que en los diez partidos que iba a tener era muy difícil la salvación, casi imposible, pero confío mucho en el trabajo. Este equipo en 29 jornadas no había sido capaz de ganar y en cinco ha ganado dos veces, algo que me refuerza un poco a mi mismo", dijo Mel, en conferencia de prensa.

"Por el descenso no sabes lo difícil que ha sido esta semana con las caras tensionadas de los jugadores. Tenía miedo a este partido porque el Rayo es un equipo que hace las cosas bien y si no estábamos intensos podíamos salir descalabrados pero ha salido bien porque hemos sabido interpretar el partido", comentó.

El técnico madrileño reconoció que es "muy difícil mantener un equipo en Primera si encajas más de setenta goles" y admitió que "las criticas son merecidas".

"Ahora agachemos la cabeza y sigamos entrenando y disfrutando de esta profesión, que es muy bonita, porque los futbolistas han venido aquí a disfrutar de su profesión, Son buenas futbolistas pero por circunstancias en nuestra área estamos descendidos", confesó.

Mel, que fue entrenador del Rayo entre 2006 y 2010, reconoció que "Vallecas es especial".

"Soy madrileño y me gusta el Rayo porque este sentimiento de pertenencia es único. Es un orgullo el centenario y verle en Primera, cuando en mi época teníamos que luchar para que el equipo no muriera. La afición entiende que yo les quiero a ellos y me siento querido", comentó Mel, que recibió un caluroso recibimiento por parte de la afición de Vallecas antes del partido. EFE

drl/sab