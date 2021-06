Biden evita una rueda de prensa con Putin y dará una a solas tras la reunión

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dará una rueda de prensa a solas, tras la reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el próximo 16 de junio en Ginebra, informó este sábado un funcionario de la Casa Blanca en un comunicado. EFE/EPA/SERGEI ILYIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Plymouth (Reino Unido), 12 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dará una rueda de prensa a solas, tras la reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el próximo 16 de junio en Ginebra, informó este sábado un funcionario de la Casa Blanca en un comunicado.

La fuente explicó que la Casa Blanca ha considerado que "una rueda de prensa a solas es el formato apropiado para comunicarse de forma clara con la prensa libre sobre los asuntos de los que se hable en la reunión".

Afirmó que todavía están ultimando el formato del encuentro, pero confirmó que ambos celebrarán "una sesión de trabajo y otra más pequeña".

"Esperamos que esta reunión sea franca y directa", dijo.

Este será el primer cara a cara entre Biden y Putin desde que el estadounidense llegó a la Casa Blanca en enero.

Según el diario The New York Times, que cita a asistentes de Biden, el Gobierno ruso estaba interesado en que ambos líderes dieran una rueda de prensa conjunta, pero el entorno del mandatario de EE.UU. es consciente de que Putin sacó provecho de la conferencia ante los medios que dio en su día con el expresidente Donald Trump.

La cita de Ginebra será la primera reunión de alto nivel entre los líderes de ambos países desde que Putin y Trump se entrevistaran en Helsinki en julio de 2018.

Tras ese encuentro, Trump ignoró públicamente en una rueda de prensa conjunta las conclusiones de sus propias agencias de inteligencia y dijo que creía a su homólogo ruso cuando decía que Moscú no interfirió en las elecciones de 2016, lo que causó una gran polémica.