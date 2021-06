Lorde estrena "Solar Power", su primera canción desde 2017

En un comunicado dirigido a sus seguidores, la artista aseguró que su nuevo disco se titulará de la misma manera y, aunque no dijo en que fecha exacta llegará, lo definió como un "compañero de verano". EFE/Alberto Valdés/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 10 jun (EFE).- Después de un largo periodo de ausencia, la cantante Lorde estrenó por sorpresa este jueves "Solar Power", la primera canción que publica desde su aclamado "Melodrama" de 2017.

En un comunicado dirigido a sus seguidores, la artista aseguró que su nuevo disco se titulará de la misma manera y, aunque no dijo en que fecha exacta llegará, lo definió como un "compañero de verano".

Para su regreso, Lorde ha vuelto a colaborar con Jack Antonoff, el productor de discos como "Folklore" de Taylor Swift, ganador del Grammy al álbum del año; "Norman Fucking Rockwell! de Lana del Rey, nominado al mismo premio, y "Masseduction", de St. Vincent.

En "Solar Power", Lorde ha abandonado la electrónica minimalista que caracterizó su debut para apostar por sonidos más orgánicos, con guitarras acústicas, percusiones y arreglos inspirados en los años 1960/70, que serán la tónica general del nuevo álbum.

Además, el primer sencillo cuenta con los coros de dos estrellas del "indie" estadounidense como Phoebe Bridgers y Clairo.

La neozelandesa ha jugado al despiste con el anuncio de su regreso: primero publicó la portada del sencillo sin aclarar si se trataba de una canción o de un disco, luego retiró esa imagen y pasadas casi 24 horas apareció una nueva canción durante unos minutos en las principales plataformas de "streaming" antes de ser eliminada.

Pero el tema comenzó a filtrarse en redes sociales y finalmente se publicó de manera oficial junto a un video en el que la cantante de 24 años baila en la playa con sus amigos.

"El álbum es una celebración del mundo natural, un intento de inmortalizar los sentimientos profundos y trascendentes que tengo cuando estoy al aire libre", aseguró la artista en un comunicado.

Su anterior disco, "Melodrama" (2017), figura en la lista los 500 mejores discos de la historia elaborada por la revista Rolling Stone, fue considerado uno de los mejores trabajos de su año y recibió la nominación el álbum del año en los Grammy, un premio que finalmente fue para "24K Magic" de Bruno Mars en una controvertida decisión que numerosas publicaciones calificaron de injusta.

Lorde es una de las figuras más enigmáticas del pop actual, pues a pesar de su juventud y de que sus dos discos hasta el momento, "Pure Heroine" (2013) y "Melodrama" (2017), han recibido el aplauso de la crítica y éxito comercial, mantiene un perfil mediático muy bajo.

De hecho, sus últimos mensajes en la red social Twitter datan de 2017 y en Instagram, donde reúne a 6,4 millones de seguidores, tiene solo tres fotos de 2016, 2017 y 2018.

"A medida que me hago mayor me doy cuenta de que hay algo que decir sobre esa agradable sensación de esperar para que algo de calidad llegue", justificó en una ocasión.