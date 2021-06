Un error de programación causó la caída de páginas de internet, según Fastly

Vista de una pagina web que informa de los problemas para conectarse a la red tras el fallo que dejó, el 8 de junio de 2021, a decenas de páginas web en todo el mundo sin servicio. EFE/ Sergio Barrenechea

Washington, 9 jun (EFE).- El proveedor de servicios de computación en nube Fastly explicó que un error de programación que se activó durante la configuración en un cliente fue el causante del trastorno en internet que dejó fuera de servicio a decenas de páginas en todo el mundo.

"Experimentamos una caída global debido a un error de programación no descubierto en el programa que emergió el 8 de junio activado por el cambio en la configuración de un cliente", señaló Nick Rockwell, vicepresidente de Ingeniería e Infraestructura de la firma.

"Detectamos la interrupción en un minuto, luego identificamos y aislamos la causa, e inhabilitamos la configuración", añadió. "Pasados 49 minutos el 95 % de nuestra red estaba operando normalmente".

En cualquier caso Rockwell admitió que "esta caída fue amplia" y aseguró que en la compañía están "realmente acongojados por el impacto" que ha causado en sus clientes y en quienes dependen de ellos".

El comunicado de Fastly señala que el 12 de mayo comenzó el despliegue de un programa de computación que introdujo un error de programación que podría ser activado por una configuración de cliente específica bajo ciertas circunstancias.

Cuando ayer un cliente inició un cambio de configuración válido que incluía las circunstancias específicas que activaron el error de programación se produjo dicho incidente, que causó al principio que el 85 % de la red de Fastly diera errores, explicó.

Fastly suministró una cronología detallada desde que comenzó el trastorno global a la hora 09.47 GMT hasta que se difundió en el sistema el remedio a la hora 17.25 GMT del martes.

"Aun cuando hubo condiciones específicas que causaron esta caída, deberíamos haberla anticipado", apuntó Rockwell. "Proveemos servicios que son críticos para las misiones, y atendemos cualquier acción que pueda causar problemas en el servicio con la mayor sensibilidad y prioridad".

Fastly es un proveedor de servicios CDN (siglas en inglés de Content Delivery Network), redes de servidores distribuidos geográficamente, que compite con firmas como Cloudfare, KeyCDN y Amazon CloudFront.

Este tipo de empresas son repositorios que sirven no solo para depositar información, sino para compartirla de forma rápida. Si una empresa ubicada por ejemplo en Madrid quiere compartir texto, video e imágenes de manera rápida con usuarios de Sídney, Nueva York, Boston o Cancún, lo puede hacer con los CDN.

Son repositorios de información que permiten acelerar los tiempos de carga (en internet), indica a Efe este experto.

La caída dejó a decenas de webs de todo el mundo fuera de servicio total o parcialmente, entre ellas las de The New York Times, The Guardian, Financial Times o Le Monde.

También, los servicios de sitios web como CNN, Hulu, HBO Max, Reddit y la página web principal del Gobierno de Reino Unido.

En noviembre pasado, el servicio de computación en nube Amazon Web Services (AWS), el más usado de la industria, también se vio interrumpido por varias horas en la costa este de EE.UU.