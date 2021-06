Combustibles aumentan 12 % en Uruguay por el precio internacional del petróleo

De acuerdo con esto, la gasolina súper pasará de costar 58,35 pesos uruguayos a 65,35 pesos uruguayos (unos 1,46 dólares) por litro. Mientras tanto, el diésel de uso común pasará de 40,40 pesos uruguayos a 45,30 pesos uruguayos (unos 1,01 dólares) por litro. EFE/Iván Franco/Archivo

Montevideo, 7 jun (EFE).- El precio de los combustibles aumentará un 12 % en Uruguay debido a la subida del valor internacional de petróleo, anunció este lunes el Gobierno del país suramericano.

De acuerdo con esto, la gasolina súper pasará de costar 58,35 pesos uruguayos a 65,35 pesos uruguayos (unos 1,46 dólares) por litro. Mientras tanto, el diésel de uso común pasará de 40,40 pesos uruguayos a 45,30 pesos uruguayos (unos 1,01 dólares) por litro.

Estos cambios fueron anunciados por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el titular de la cartera de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, durante una rueda de prensa llevada a cabo en la Torre Ejecutiva de Montevideo.

De esta forma, según indicó este último, comenzó a regir en Uruguay un nuevo sistema que implica el alineamiento de los precios en el país con los del mercado internacional y con la paridad de importación.

Por otra parte, Paganini subrayó que esta subida no incluye los sobrecostos que deberá afrontar Ancap, la petrolera estatal uruguaya.

"En atención a la situación de impulso a la reactivación y de contención de los problemas que nos ocasiona la pandemia, hemos resuelto no aplicar el adicional que correspondería aplicar tomando en cuenta los sobrecostos nacionales", aseveró.

De acuerdo con esto, agregó: "Hemos recurrido solamente a lo que es el ajuste a la paridad de importación, un mecanismo que comienza este mes y que se va a repetir mensualmente".

Por su parte, Arbeleche puntualizó que el aumento tiene que ver con el de los precios internacionales del petróleo y añadió que si se tuviera en cuenta todos los elementos el aumento hubiese sido de un 17,5 % en el caso de la gasolina y de un 19,5 % en el caso del diésel.

"Se optó por reflejar el precio internacional del petróleo, que no tiene que ver con el sistema que estamos aplicando. Lo que estamos reflejando, como han reflejado los demás países en el mundo, son los precios internacionales del crudo".

Esta subida tiene lugar después de que el pasado 12 de abril, la titular de la cartera de Economía y Finanzas anunciara la decisión del Gobierno de no subir el combustible como una forma de apoyar al sector productivo y a la ciudadanía en general.

“El país está atravesando momentos extraordinarios que requieren de respuestas también extraordinarias”, expresó en esa oportunidad.