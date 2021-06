El petróleo de Texas abre con un alza del 0,03 %, hasta 68,85 dólares

A las 9.05 hora local (13.05 GMT) en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en julio ganaban 2 centavos de dólar con respecto al cierre de la sesión anterior. EFE/Larry W. Smtih/Archivo

Nueva York, 3 jun (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este jueves con un alza del 0,03 %, hasta los 68,85 dólares el barril, aupado por la decisión de la OPEP+ y las buenas perspectivas de demanda.

A las 9.05 hora local (13.05 GMT) en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en julio ganaban 2 centavos de dólar con respecto al cierre de la sesión anterior.

Aunque poco, el crudo de referencia estadounidense seguía subiendo este jueves por tercera jornada consecutiva, para sorpresa de algunos analistas.

"Las cosas se han calmado después de la última anodina reunión de la OPEP+, pero el entusiasmo de los inversores no lo ha hecho", señaló la analista Louise Dickson, de Rystad Energy.

"La disciplina política que ha mostrado la OPEP+ y la confianza por la recuperación de la demanda este verano son lo suficientemente fuertes para mantener los altos precios relativamente sin cambios, lo que en sí podría ser indicador de que no habrá una gran corrección pronto", agregó.

En su reunión el pasado día 1, la alianza mantuvo la cautela y se limitó a confirmar que no hay cambios respecto al plan en marcha para aumentar de forma gradual el bombeo conjunto, en un mercado que está a la espera del retorno del crudo iraní.

Rusia dijo hoy que en julio quizás se decida el nivel de producción más allá de agosto y que el mercado global de petróleo volverá en 2022 a los niveles previos a la crisis del coronavirus, pero aún entonces permanecerán las incertidumbres y los riesgos de volatilidad en los precios.

Por otra parte, el Instituto Americano de Petróleo, un grupo privado del sector, estimó que la semana pasada las reservas de crudo descendieron en 5 millones de barriles. El dato oficial de la Administración de Información Energética se espera esta tarde.