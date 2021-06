Blas Cantó y Gjon's Tears, orgullosos de haber puesto la música al desgarrador testimonio de Rocío Carrasco

02-06-2021 Blas Cantó y Gjon's Tears saliendo de Mediaset. MADRID, 3 (CHANCE) Blas Cantó, Bárbara Pravi y Gjon's Tears han sido los encargados de poner la banda sonora a 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y sus voces están íntimamente ligadas a la serie documental de Rocío Carrasco. 'Voilà, de la representante francesa de Eurovisión y 'Tout l'univers', del artista suizo, se han convertido en dos himnos de la lucha contra la violencia de género y con sólo escuchar sus melodías todos evocamos la imagen de la hija de Rocío Jurado contando su desgarradora verdad. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Blas Cantó, Bárbara Pravi y Gjon's Tears han sido los encargados de poner la banda sonora a 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y sus voces están íntimamente ligadas a la serie documental de Rocío Carrasco. 'Voilà, de la representante francesa de Eurovisión y 'Tout l'univers', del artista suizo, se han convertido en dos himnos de la lucha contra la violencia de género y con sólo escuchar sus melodías todos evocamos la imagen de la hija de Rocío Jurado contando su desgarradora verdad.



Blas, por su parte, no dudó en apoyar públicamente a Rocío y cantar en directo 'Como las alas al viento', de 'La más grande', la primera vez que la protagonista de la serie documental visitó las instalaciones de Mediaset para contar cómo se sentía tras haber dado el paso de contar el calvario que ha vivido en los últimos 20 años por culpa de Antonio David Flores.



Por ello, la presencia de Cantó, Bárbara Pravi y Gjon's Tears en el programa que ponía este miércoles el broche de oro a 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' con una nueva entrevista en directo de Rocío, era algo casi 'obligado' y los artistas no dudaron en mostrar una vez más su apoyo a la hija de Rocío Jurado y confesar su orgullo por haber puesto la banda sonora a su testimonio.



El representante suizo en el Festival de Eurovisión, acompañado por Blas, confesaba que ha sido algo "maravilloso" participar en la docuserie, feliz por haber "apoyado una cosa que le pasa a muchas mujeres y a muchos hombres, pero sobre todo a mujeres y está claro que han aumentado las llamadas", aplaudiendo a Rociíto por haber hecho "algo importante".



Blas, por su parte, muy emocionado, desvelaba que "no quería perdérmelo" porque Rocío "es muy buena persona". "Renacerá seguro", ha asegurado convencido de que este paso al frente de la hija de Rocío Jurado significará una nueva etapa muy feliz para ella.