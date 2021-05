Victoria Federica desmiente un acercamiento entre su hermano Froilán y Mar Torres

30-05-2021 Victoria Federica y su padre, Jaime de Marichalar, tarde de toros en Aranjuez. La hija de la Infanta Elena disfrutó de una tarde muy taurina con su padre, Jaime de Marichalar MADRID, 31 (CHANCE) Haciendo gala una vez más de su amor por los toros y de la maravillosa relación que le une a sus padres, Victoria Federica ha acudido con don Jaime de Marichalar a la corrida de Morante de la Puebla, Roca Rey y Daniel Luque en la plaza de toros de Aranjuez. Si hace unos días la veíamos disfrutando de una de sus aficiones favoritas en compañía de la Infanta Elena en la plaza de Vistalegre, ahora ha sido con su padre con quien ha compartido una tarde de lo más castiza, mostrando su apoyo incondicional a la tauromaquia en un momento de resurgimiento del sector, uno de los más castigados por la pandemia del Covid. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Haciendo gala una vez más de su amor por los toros y de la maravillosa relación que le une a sus padres, Victoria Federica ha acudido con don Jaime de Marichalar a la corrida de Morante de la Puebla, Roca Rey y Daniel Luque en la plaza de toros de Aranjuez. Si hace unos días la veíamos disfrutando de una de sus aficiones favoritas en compañía de la Infanta Elena en la plaza de Vistalegre, ahora ha sido con su padre con quien ha compartido una tarde de lo más castiza, mostrando su apoyo incondicional a la tauromaquia en un momento de resurgimiento del sector, uno de los más castigados por la pandemia del Covid.



Tan ideal como de costumbre, Victoria acaparó todas las miradas con unos jeans amplios con roturas en las rodillas - los mismos, por cierto, que lució en su última aparición con su madre - y una camisa cropped de raya diplomática azul con un original nudo en la parte frontal, para marcar cintura y presumir de su nuevo complemento; un cinturón con eslabones marrones y una enorme hebilla en color azulón, imitando a un mineral precioso.



Muy unidos, vimos a Victoria y a Jaime de Marichalar llegando juntos a la plaza de Aranjuez y saliendo de la misma de la mano tras la corrida, haciendo gala de su estupenda relación. Sin embargo, durante el festejo, padre e hija optaron por sentarse por separado y disfrutar de la faena con sus respectivos grupos de amigos. La sobrina del Rey, muy enamorada de Jorge Bárcenas, no contó en esta ocasión con la compañía de su novio, que se ha consolidado como uno de los Dj's más demandamos en toda fiesta que se precie.



Discreta y parca en palabras, Victoria Federica no ha querido pronunciarse sobre la vacunación contra el Covid del Rey Felipe VI ni sobre un hipotético regreso de su abuelo, el Rey Juan Carlos, a España en las próximas semanas. Sin embargo, la hija de la Infanta Elena no ha dudado en romper su silencio para desmentir los rumores de acercamiento entre su hermano Froilán y Mar Torres, que al parecer se habrían dejado ver en actitud cómplice en los últimos días y que podrían haber retomado su noviazgo.



"No", respondía muy seria la it girl tanto a la pregunta de un posible acercamiento entra Felipe y la heredera de 'El Pozo', que mantuvieron una relación de varios años que terminó poco antes del inicio del confinamiento y que se ha convertido en una bonita amistad. Con otro "no" Victoria ha dejado claro que no es cierta esta información, sin confesar sin embargo si le gustaría que Mar volviese a ser su 'cuñada'. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!