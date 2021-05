27-05-2021 Genoveva Casanova sorprende con su faceta de motera por las calles de la capital. MADRID, 28 (CHANCE) Tras haber pasado unos días de preocupación por el estado de salud de su expareja, Cayetano Martínez de Irujo, por una obstrucción intestinal que le obligó a ser operado de urgencia el apsado 14 de mayo, Genoveva Casanova retoma poco a poco su vida social y se deja ver por el centro de Madrid descubriendo su faceta más desconocida. Y es que no sabíamos que está hecha una motera de los pies a la cabeza y así lo demostró a lomos de su Harley Davidson por las calles de la capital. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



Tras haber pasado unos días de preocupación por el estado de salud de su expareja, Cayetano Martínez de Irujo, por una obstrucción intestinal que le obligó a ser operado de urgencia el apsado 14 de mayo, Genoveva Casanova retoma poco a poco su vida social y se deja ver por el centro de Madrid descubriendo su faceta más desconocida. Y es que no sabíamos que está hecha una motera de los pies a la cabeza y así lo demostró a lomos de su Harley Davidson por las calles de la capital.



Intentando pasar desapercibida si gota de maquillaje, la mexicana lució un casco de moto negro y gafas de sol, completando su outfit motero con unos cómodos botines, pantalones vaqueros y una cazadora en color verde militar por encima de su camisa en tono berenjena.



Pero si algo ha llamado la atención con su sorprendente aparición por el centro de la ciudad ha sido la seguridad que desprende sobre su moto, de gran cilindrada con la que Genoveva sortea con soltura el intenso tráfico de la capital.



A pesar de que mantiene una buenísima relación tanto con Cayetano como con el resto de la familia Alba, la mexicana no asistió a la boda de Carlos Fitz-James Stuart con Belén Corsini, donde tampoco vimos a sus hijos Luis y Amina, que están estudiando en el extranjero y al parecer no pudieron viajar para asistir a la boda de su primo.