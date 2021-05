Guillermo y Enrique critican a periodista y BBC por entrevista "engañosa" con princesa Diana

Actualiza con declaraciones de príncipes Guillermo y Enrique ///Londres, 20 Mayo 2021 (AFP) - Los príncipes Guillermo y Enrique criticaron duramente este jueves a la red británica BBC y al periodista Martin Bashir por "la forma engañosa" en la que el reportero obtuvo una entrevista explosiva con su madre, la princesa Diana, en la que detalló la turbulencia de su matrimonio con el príncipe Carlos.Lo hicieron horas después de la divulgación de una investigación independiente que reveló que Bashir utilizó documentos falsificados para obtener su entrevista exclusiva de 1995 con Lady Di, y que las autoridades de la BBC no investigaron adecuadamente cómo la había conseguido.Difundida durante el programa Panorama en 1995 y seguida por 23 millones de espectadores, la entrevista propulsó la carrera de Martin Bashir, de 58 años en la actualidad, y supuso una verdadera bomba mediática.Guillermo dijo que la entrevista "contribuyó mucho" al estallido de la relación de sus padres, mientras que la falta de controles de la BBC "contribuyó significativamente a su miedo, paranoia y aislamiento" en los últimos años de vida de Diana.Diana y Carlos se divorciaron en 1996 y ella murió un año después, a los 36 años de edad, en un accidente automovilístico en París, cuando estaba siendo perseguida por reporteros de la prensa rosa.Lady Di afirmaba que había "tres personas" en su matrimonio -en alusión a la relación que Carlos mantenía con Camila Parker Bowles- y admitía que ella misma tenía una aventura.Pero, según la investigación independiente, el periodista fue acusado de falsificar documentos para conseguir la entrevista para el programa Panorama de la BBC."A través de su comportamiento engañoso, Bashir logró organizar la reunión que condujo a la entrevista", indica el informe, elaborado por el juez retirado del Tribunal Supremo John Dyson. "Es mi firme opinión que este programa Panorama no tiene legitimidad y no debe ser transmitido de nuevo", declaró Guillermo en una extensa declaración leída en persona en el Palacio de Kensington. - Justicia y verdad - En su propio comunicado, Enrique dijo que el informe fue "el primer paso hacia la justicia y la verdad", pero que las prácticas engañosas expuestas influyeron en la muerte de su madre y continúan siendo ampliamente utilizadas en la actualidad."El efecto dominó de una cultura de explotación y prácticas antiéticas finalmente cobraron su vida", agregó Enrique.En un comunicado, el director general de la BBC, Tim Davie, afirmó que "acepta las conclusiones" de esta investigación. "Aunque el informe indica que Diana, princesa de Gales, era favorable a la idea de realizar una entrevista con la BBC, está claro que el proceso de obtención de la entrevista no estuvo a la altura de lo que el público tiene derecho a esperar. Lo sentimos verdaderamente", declaró Davie.Más de 25 años después de que se realizara la entrevista, el directivo presentó sus disculpas "incondicionales" en nombre de la BBC.Bashir habría mostrado a Charles Spencer, el hermano de Diana, extractos de cuenta -que resultaron ser falsos- demostrando que se pagaba a gente para espiar a su hermana. Según este último, esto fue lo que le llevó a presentar al periodista a Lady Di. - "Algo estúpido" - "Al mostrarle al conde Spencer esos falsos extractos [...], Bashir lo engañó y lo incitó a organizar un encuentro con la princesa Diana", indica el informe, que denuncia una "infracción grave" de las reglas editoriales de la BBC."Fue algo estúpido y un acto que lamento profundamente", declaró Bashir en un comunicado, asegurando que esos extractos no jugaron ningún papel determinante en la "elección personal" de Diana de responder a sus preguntas.Al tiempo, alabó "la decisión valiente de la princesa de contar su historia, de hablar valientemente de las dificultades a las que se enfrentaba". El informe también critica la investigación interna de la BBC, efectuada en 1996, sobre las condiciones de la entrevista.La BBC "no respetó las elevadas normas de integridad y de transparencia que son su marca de fábrica", señala el informe, subrayando que el grupo audiovisual público no se puso en contacto con Charles Spencer para preguntarle su versión de los hechos ni tampoco puso en duda la honestidad de Bashir.El exdirector general de la BBC Tony Hall, que era director de la redacción en el momento de la entrevista, se disculpó y reconoció que la investigación interna "estuvo muy por debajo" de los estándares que el asunto requería. Además, admitió haberse "equivocado al otorgarle a Martin Bashir el beneficio de la duda".Después de esta entrevista el reportero continuó su carrera en Estados Unidos, antes de regresar al Reino Unido para trabajar para la BBC, hasta su renuncia. Además de Lady Di, también entrevistó a Michael Jackson en el marco de un documental grabado en 2003 para ITV. A mediados de mayo de este año, la BBC anunció que Bashir abandonaba la cadena por razones de salud. Desde 2016, se encargaba de la cobertura religiosa para el grupo.