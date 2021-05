Chrissie Hynde “regala” a Bob Dylan un álbum de versiones por su cumpleaños

La líder indiscutible de la banda The Pretenders, Chrissie Hynde. EFE/JuanJo Martín/Archivo

Madrid, 21 may (EFE).- La legendaria vocalista de The Pretenders, Chrissie Hynde, ha publicado un álbum de versiones de Bob Dylan -que días más tarde se acompañará de un documental sobre el proceso de grabación-, un "regalo" al músico que este año cumple 80 años.

El disco "Standing in the Doorway: Chrissie Hynde sings Bob Dylan" cuenta con nueve canciones y por el momento se ha lanzado en digital, aunque en agosto verá la luz en formato vinilo y CD.

Las versiones de Bob Dylan se grabaron a distancia durante el confinamiento por Hynde y su compañero de banda en The Pretenders, James Walbourne, que grababa una idea inicial en su teléfono para que más tarde la vocalista agregara su voz.

“Haga lo que haga Bob, todavía se las arregla para hacerte reír porque, más que nada, es un comediante. Siempre es divertido y siempre tiene algo que decir. Entonces llamé a James y le dije: 'Hagamos algunas versiones de Dylan' y eso fue lo que arrancó todo esto", cuenta Chrissie, según informa la discográfica BMG este viernes.

La segunda parte del regalo, el documental "Tomorrow is a Long Time", producido por White Light Film Productions y dirigido por Michael Nunn y William Trevitt, analiza el proceso de grabación de las versiones de Bob Dylan y presenta en exclusiva la interpretación de estas versiones por Chrissie y James.

Se estrenará en Sky Arts el 24 de mayo, coincidiendo con el 80 cumpleaños de Bob Dylan, aunque después llegará a más plataformas de televisión.