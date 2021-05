BTS busca conquistar el verano con su nuevo sencillo "Butter"

Seoul (Korea, Republic Of), 21/05/2021.- (L-R) V, Suga, Jin, Jung Kook, RM, Jimin and J-hope members of South Korean boy band Bangtan Boys (BTS), pose as they arrive for their new digital single album 'Butter' launch at Olympic hall on Olympic park in Seoul, South Korea, 21 May 2021. (Corea del Sur, Seúl) EFE/EPA/JEON HEON-KYUN

Seúl, 20 may (EFE).- BTS presentó hoy su nuevo sencillo, "Butter", un corte de aire desenfadado y cantado enteramente en inglés con el que el grupo surcoreano busca ser la banda sonora del verano en el hemisferio norte, según aseguraron sus integrantes en rueda de prensa.

"Queríamos hacer algo que fuera fácil de escuchar. Que fuera 'smooth like butter' (estribillo de la canción, que en inglés significa 'suave como la mantequilla')", explicó este viernes en una comparecencia en Seúl Jimin, uno de los siete integrantes de la banda que ha cosechado un éxito global sin parangón en tiempos recientes.

Por su parte, Jungkook, el miembro más joven de BTS, explicó que la idea detrás de Butter "es simple. Cada vez hace más calor y simplemente esperamos que todos puedan disfrutar de un verano divertido".

Preguntados sobre si BTS busca con "Butter" su primer premio Grammy, Suga reconoció que les "encantaría lograr uno" y que la canción es "un nuevo intento por conseguirlo".

Lograr un Grammy "es uno de nuestros objetivos", dijo por su parte RM, líder del grupo, que se encargó de pulir la letra del sencillo, sobre todo en las partes en las que rapean él y Suga.

"Butter" sigue la línea trazada por "Dynamite", el primer tema íntegramente en inglés que el grupo publicó en agosto del año pasado y que después se incluyó en "BE", quinto álbum de estudio de la banda estrenado el pasado noviembre.

El vídeo del nuevo sencillo bebe de una estética muy estadounidense y setentera y por supuesto tiene una dedicatoria especial para ARMY, el grupo de fans oficial de BTS.

En ese sentido, Jin, el más veterano del grupo, y Jungkook admitieron hoy que les costó formar juntos la letra "A" en el momento del vídeo en que los siete deletrean con sus cuerpos la palabra "ARMY".

"Butter" también incluye un momento en el que cada integrante ejecuta por su cuenta un "baile libre" que cada uno eligió "porque era el que mejor nos representaba", explicó por su parte V, que lució en la rueda de prensa unos voluminosos rizos hechos con permanente ("se ve muy mono, parece un caniche", bromeó Jin).

Suga afirmó a su vez que la primera interpretación en directo del nuevo tema será el próximo 23 de mayo en la gala de los Global Music Awards, para los que han obtenido cuatro nominaciones.

"No podemos dar muchos detalles sobre nuestros planes estas próximas semanas, más allá de que estaremos haciendo promoción de "Butter" y preparando el BTS Festa de este año (evento que seguramente será en línea debido a la pandemia y en que la banda celebrará con sus seguidores su octavo aniversario)", añadió RM.