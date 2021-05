Montenegro confirma su compromiso con la OTAN para el apoyo en los Balcanes

EFE/EPA/VIRGINIA MAYO / POOL

Bruselas, 18 may (EFE).- El presidente de Montenegro, Milo Dukanovic, confirmó hoy que su país está dispuesto a cumplir los compromisos del plan de acción nacional con respecto a la OTAN y asegurar la estabilidad de la región de los Balcanes Occidentales, tras la reunión que mantuvo con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

El secretario general aseguró que el nuevo Gobierno de Montenegro ha expresado su compromiso con la OTAN, con el vínculo transatlántico y con seguir trabajando juntos con otros aliados.

“Estamos contentos con la cooperación con la OTAN y estamos muy interesados en profundizar esa cooperación”, afirmó el presidente montenegrino.

Dukanovic señaló que para 2024, como se prometió en el plan nacional, se destinará el 2 % del PIB al gasto militar.

Asimismo, recordó que en 2020 Montenegro destinó el 20 % de la asignación de fondos para la modernización del sistema de defensa, lo cual se estima que continúe en 2021.

Stoltenberg apuntó que es positivo que Montenegro aumente su gasto en defensa, ya que considera que “es un valioso aliado que realiza importantes contribuciones a la seguridad euroatlántica”.

Además, detalló que Montenegro proporciona apoyo financiero a las fuerzas de seguridad afganas y contribuye a la misión de mantenimiento de la paz de la OTAN en Kosovo, por lo que estas contribuciones hacen una alianza “más fuerte y segura”.

“Una cooperación aún más intensa de nuestra región con la OTAN y con la Unión Europea podrá consolidar la estabilidad en los Balcanes Occidentales”, expuso Dukanovic, que destacó que Montenegro seguirá promoviendo los valores euroatlánticos en su región.

El secretario general explicó que la OTAN continúa apoyando al país balcánico en la lucha contra la pandemia de covid-19, proporcionando suministros médicos esenciales, como ventiladores.

Stoltenberg también informó de que la misión de vigilancia aérea de la Alianza sigue garantizando la seguridad de los cielos de Montenegro, con aviones jet de Italia y de Grecia.

El secretario general añadió que, dado que la OTAN va a poner fin a su misión de apoyo en Afganistán, muchos aliados, entre ellos Montenegro, tendrán menos compromisos en ese país y dejarán de tener presencia militar en él.

Debido a esa situación, los aliados tendrán libres algunos recursos y fondos adicionales para contribuir a otras de las misiones de la OTAN, incluida la misión KFOR, que contribuye a proporcionar seguridad a todas las comunidades de Kosovo y a garantizar la libertad de movimientos de los que viven allí, según detalló Stoltenberg.

Por su parte, el presidente montenegrino apuntó que no hay ninguna razón para que Montenegro no aumente su participación en la KFOR, aunque señaló que la posición que mantenía el país fue una actitud política del Gobierno anterior.

Dukanovic subrayó que Montenegro como miembro de la OTAN y país balcánico tiene que demostrar su participación, ya que “es dos veces más responsable de la estabilidad de la región de los Balcanes que otros estados miembros”. EFE

