La casa de tus sueños para vivir como un auténtico celebrity

18-05-2021 Lujo, comodidad y tranquilidad en una casa de ensueño en una de las urbanizaciones más cool de Madrid EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA 'LA ESTRELLA DE LA MORALEJA'



MADRID, 18 (CHANCE)



Cada vez apostamos más por la vida de los influencers y de los celebrities que salen en las páginas del papel cuché. En ellos vemos una vida de ensueño y de felicidad y, aunque no todo sea cómo nos muestran, si hay algo en lo que nos fijamos: sus hogares. Lo que nos lleva a buscar una casa donde tener tranquilidad, seguridad y una vida familiar.



Una de las zonas más demandadas en Madrid para vivir como un auténtico celebrity es la exclusiva urbanización de La Moraleja, donde encontramos todo lo que siempre habíamos buscado: seguridad, tranquilidad, disponibilidad de servicios y por supuesto, una buena comunicación con el centro de Madrid y con el aeropuerto.



¿Te imaginas vivir en una casa construida en 1999? Espaciosa y con un exquisito estilo castellano, 'La Estrella' de La Moraleja se encuentra a la venta por cinco millones de euros. Gracias a la plataforma inmobiliaria Portal podemos saber cómo es su interior y dejar volar nuestra imaginación en esta casa situada en una de las calles más selectas de la urbanización donde podrás llevar una vida plena y conseguir cumplir tu sueño de vivir como un auténtico celebrity.



1.500 metros cuadrados de superficie total para vivir y desarrollar tus rutinas más deseadas, como ejercicio físico, ocio, trabajo, con una gran cantidad de luz natural y unas magníficas vistas donde perderte.



Una casa como la que solemos ver en los perfiles de Instagram de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, con una amplitud no solo en los jardines, sino también en el interior, ya que cuenta con nueve dormitorios más uno de servicio y ocho cuartos de baño junto con un aseo a la entrada, además de otras estancias, todas ellas repartidas en cinco alturas a las que podrás acceder tanto por escalera como por ascensor.



El salón principal es luminoso y diáfano con 109 metros cuadrados, para disfrutar de la chimenea y librería y así poder reunirte con tus seres queridos o disfrutar de una buena lectura en los días de lluvia. Además, se encuentra comunicado con el comedor y la cocina, para tener una movilidad perfecta entre los habitáculos más dependientes.



¿Alguna vez has soñado con tener un dormitorio con todo lujo de detalles? En 'La Estrella' la suite principal se encuentra equipada con todo lo que siempre habíamos querido, compuesta por un dormitorio con salida a una terraza privada, un vestidor y un baño. Situado en la planta de arriba donde también dispondremos de tres junior suites, todas ellas con vestidores con sus respectivos cuartos de baño.



Si eres deportista, como Sergio Ramos y Pilar Rubio, te encantará su gimnasio de 40 metros cuadrados con entrada independiente que se comunica con la piscina climatizada de 43 metros cuadrados en la entreplanta. Además, cerca de la urbanización se encuentran dos clubes de golf, uno de hípica, otro club de tenis, pistas de pádel, fútbol, para que estés en forma y tengas esa vida social que siempre has soñado.



Una de las zonas más importantes de nuestro hogar es la cocina y si no que se lo digan a la influencer Tamara Gorro. En ella pasamos ratos muy agradables y disfrutamos de la comida, por eso la de esta vivienda cuenta con un comedor de diario, despensa y hasta un cuarto con baño de servicio.



Por último, en el sótano encontraremos el garaje con capacidad para seis coches y espacio de almacenaje. Y no te preocupes por los invitados, si tú eres de esas personas a las que le encanta recibir a personas en su hogar, esta vivienda tiene una casita unida físicamente que cuenta con salón-comedor, cocina, tres dormitorios, dos cuartos de baño y un porche cubierto en la entrada, donde podrán alojarse sin molestarte.



Una auténtica mansión donde poder llevar una vida familiar y social agradable. Cualquier celebrity querría vivir en una casa así, tanto por su interior, como por la zona en la que está situada porque si tienes pequeños en casa contarás con una gran selección de centros educativos, tanto nacionales como internacionales, la presencia de grandes zonas verdes donde desconectar y tener un respiro, y parques infantiles donde disfrutar con ellos.



El sueño de vivir como los influencers o futbolistas puede hacerse realidad en 'La Estrella', donde podrás tener la vida que siempre has deseado, con todo tipo de detalles y derrochando lujo, comodidad y tranquilidad en cada uno de sus habitáculos.



Podrás encontrar toda la información del inmueble, así como el contacto y agenda de visitas está disponible en la página web habilitada para esta casa de lujo: www.casadelujoenlamoraleja.com