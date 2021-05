Genoveva Casanova, de nuevo al lado de su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, en sus peores momentos

16-05-2021 Genoveva Casanova, muy pendiente de la salud de su exmarido EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La madre de sus dos hijos, Luis y Amina, hizo gala de la buena amistad que mantienen tras su separación y acudió al hospital para interesarse por el estado de salud del jinete



MADRID, 17 (CHANCE)



Siempre al lado del padre de sus hijos, Genoveva Casanova ha vuelto a demostrar que mantiene una maravillosa relación de amistad con Cayetano Martínez de Irujo acudiendo al hospital donde ha tenido que ser intervenido de urgencia de nuevo por una obstrucción intestinal.



Preocupada por este nuevo susto de salud de su ex marido, la mexicana acudió a la Clínica la Luz donde el pasado jueves el jinete ingresó para ponerse en manos del doctor Enrique Moreno, que ha sido el encargado de intervenirlo en otras ocasiones.



Con el rostro muy serio, Genoveva llegaba al hospital con maxi vestido estilo boho, chaqueta vaquera y bolso marrón que combinó con una mascarilla con un divertido dibujo de unos labios en color rojo. Tras varias horas en el interior, la mexicana volvía a salir y explicaba el estado de salud de su ex marido.



- CHANCE: Buenas noches Genoveva, cómo está Cayetano.



- GENOVEVA: Hola buenas noches, está mejor, está bien, ahí va. Gracias.



- CH: Ya ha salido de la UCI.



- GENOVEVA: Ya está en planta y bueno, ahora un posoperatorio tranquilo vamos a tener.



- CH: Cómo está don Cayetano de ánimos.



- GENOVEVA: Bueno, bien, ya les comentará él, pero bueno. Lo bueno es que está bien. Gracias.



- CH: Sabes cuándo se le puede dar el alta. Imagino que unos días más.



- GENOVEVA: Estará unos días más y después de eso tendrá que llevar una vida más tranquilita una temporada, pero va a estar bien.



- CH: ¿Podrá ir a la boda de Carlos y Belén Corsini?



- GENOVEVA: No te puedo decir, vamos a ir viendo día a día.



- CH: Usted como siempre apoyándole y dándole ánimos. Hay una muy buena relación.



- GENOVEVA: Gracias, buenas noches.



- CH: ¿Los niños no han podido verlo, imagino que sí?



- GENOVEVA: Gracias.