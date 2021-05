AMP.- O.Próximo.- Biden habla con Netanyahu y con Abbas para intentar rebajar la tensión

Washington condena el lanzamiento de cohetes y reconoce el derecho de Israel a defenderse



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El presidente estadounidense, Joe Biden, ha mantenido este sábado sendas conversaciones telefónicas con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y con el presidente palestino, Mahmud Abbas, con la intención de rebajar la tensión ante la escalada de los ataques israelíes y de las milicias palestinas y la tensión en Jerusalén.



Netanyahu ha agradecido por su parte a Biden su apoyo "incondicional" a Israel y ha asegurado que están intentando evitar víctimas civiles, ha informado la Embajada israelí en Washington. Esta es la segunda vez que Biden y Netanyahu conversan desde el inicio de las hostilidades, el pasado lunes.



Según el comunicado de la Casa Blanca, Biden "ha reafirmado su apoyo firme al derecho de Israel a defenderse de los ataques con cohetes de Hamás y otros grupos terroristas" y "ha planteado su preocupación por la seguridad de los periodistas y ha subrayado la necesidad de garantizar su protección", en referencia a la destrucción en un bombardeo israelí de una torre de Ciudad de Gaza sede de la agencia de noticias estadounidense The Associated Press y de la cadena panárabe Al Yazira.



El comunicado abunda en el apoyo de Biden a una solución de dos estados para el contencioso palestino-israelí para lograr "dignidad, seguridad, libertad y oportunidades económicas para el pueblo palestino".



La Casa Blanca ha informado además en un comunicado aparte de la llamada de Biden y Abbas, con quien no habría tratado la cuestión de los bombardeos israelíes en Gaza. Biden "ha subrayado la necesidad de que Hamás cese en el lanzamiento de cohetes sobre Israel", indica el texto.



Abbas y Biden "han expresado su preocupación compartida por la trágica pérdida de vidas de civiles inocentes, incluidos niños", prosigue. Además, Biden ha recordado la reciente decisión de Washington de reanudar la ayuda humanitaria y económica para los palestinos de Cisjordania y Gaza.



Asimismo, el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha hablado este sábado con su homólogo israelí, Benny Gantz. En esta conversación, Austin ha reiterado el derecho a defenderse de Israel a defenderse y ha condenado los ataques desde la Franja de Gaza a Israel.



Austin "condenó enérgicamente la continua embestida de ataques de Hamás y otros grupos terroristas contra civiles israelíes" y ha compartido la necesidad "de restablecer la calma", según un comunicado emitido por el Departamento de Defensa estadounidense.