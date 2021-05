Actores mexicanos rompen las normas sociales en la telenovela "Si nos dejan"

Fotografía cedida hoy, por Televisa Univision, de la actriz mexicana,Mayrín Villanueva, durante una sesión fotográfica, en la Ciudad de México.(México). EFE/Televisa Univision /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 14 may (EFE).- Con los actores mexicanos Mayrín Villanueva, Alexis Ayala y Marcus Ornellas como protagonistas, la telenovela "Si nos dejan" cuestiona el papel de la sociedad en las relaciones humanas y temas como la infidelidad, la diferencia de edad en el amor y la vigencia de la familia tradicional.

"El nombre 'Si nos dejan' es muy importante, ¿quién nos tiene que dejar?, la sociedad es la que de repente no nos deja, y al mismo tiempo nosotros no dejamos que la sociedad nos deje ser felices", dice a Efe el protagonista Alexis Ayala, quien da vida a Sergio.

"Si nos dejan" sigue de cerca la historia de Alicia (Villanueva), una mujer que tras el engaño de su esposo Sergio (Ayala) decide dejarlo y reiniciar su vida desde cero.

En ese proceso de independencia, Alicia tendrá que luchar contra los prejuicios de la sociedad al encontrar de nuevo el amor en un hombre más joven que ella.

"Alicia es una mujer hermosa que está entregada en cuerpo y alma a su familia y a su esposo, pero sufre una traición. Vamos a ver cómo se renueva y se reinventa. Es una cosa muy fuerte haber estado en tu zona de confort durante 30 años y que de la nada tu vida esté de vuelta", asegura Villanueva.

La historia es la nueva versión de la telenovela colombiana "Señora Isabel" y de "Mirada de mujer", la versión mexicana que fue un éxito en la década de 1990.

Mayrín califica como "el sueño de su vida" haber sido la elegida para protagonizar la historia, pues confiesa que era un papel que siempre deseó hacer.

"Desde hace muchos años decía 'esta historia yo la voy a hacer' y cuando me dijeron que la iban a rehacer y que me estaban buscando para el 'casting', yo ya sabía que era mío", dice contenta.

Según detalla Villanueva, la producción de Carlos Bardasano tiene un formato novedoso y de calidad que ha disfrutado mucho, además celebra que se traten temas de empoderamiento femenino, "bullying" (acoso) y problemas de salud como el alzheimer.

"Se está haciendo en formato de cine que es a dos cámaras y es muy diferente la forma de grabar, la fotografía y la edición es impecable", adelanta.

UN VILLANO MUY REALISTA

Para Ayala llegar a la producción "de un día a otro", debido a la salida del actor Eduardo Yáñez, fue emocionante y sobre todo una oportunidad de reinventarse como actor.

"Antes de que hubieran contemplado a alguien más, ese papel era mío y no se dieron los tiempos. Pensé que ya no lo haría pero Dios fue muy bueno conmigo e hizo que regresara a mí este personaje", recuerda.

El actor, de 55 años, se ha caracterizado por ser un maestro en la interpretación de villanos, aunque ahora no definiría a Sergio como un "villano", ya que dice que el personaje encarna vicios muy comunes de los hombres en la sociedad.

"El hecho de tener dinero, una familia, una esposa y ser exitoso en el trabajo, lo hace creer que eso le permite tener una mujer con la que vive una sexualidad más libre que con su esposa, eso es lo que lo hace un hombre común y corriente desafortunadamente", contó.

Desde su punto de vista la serie viene a defender el amor en todas sus facetas, siempre y cuando se trate de un "acto consciente" y está convencido de que el tono "tan real" de la telenovela hará que toda la familia se identifique.

"Si nos dejan" llegará a las pantallas de Univision el 1 de junio y se espera que la producción llegue a México a finales del 2021.

La producción de la telenovela se produce tras el reciente anuncio de la fusión de Televisa con Univision, con la que pretenden crear el grupo mediático de habla hispana más grande y relevante del mundo.

Aunque anteriormente las empresas habían trabajado en sociedad, la fusión permite una amplia capacidad de producción de contenidos en México y de la unión resulta una "librería de contenidos" con más de 300.000 horas de programación, que la convierte en el depositario más grande de contenidos y propiedad intelectual en español del mundo.