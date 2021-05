Fútbol.- El vicepresidente de la Federación Alemana rechaza haber provocado una comparación con un juez nazi

BERLÍN, 9 (dpa/EP)



El vicepresidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Rainer Koch, ha rechazado las acusaciones de haber provocado que el presidente de la DFB, Fritz Keller, lo comparara con los nazis.



"No le acorralamos, ni yo provoqué la comparación nazi", dijo Koch en una entrevista que publica este domingo el dominical alemán 'Welt am Sonntag'.



Keller comparó a Koch con el exjuez nazi Roland Freisler durante una reunión del comité ejecutivo de la DFB en abril. La analogía suscitó numerosas críticas y está siendo investigada por el tribunal deportivo de la DFB tras un informe de la comisión ética.



El viernes, los jefes de las asociaciones regionales y estatales que forman parte de la DFB reiteraron su petición de que Keller dimita y exigieron a la junta directiva de la DFB que lo destituya.



Keller dijo que no dimitirá a pesar del voto de desconfianza de los jefes de las federaciones regionales a raíz de la comparación entre el vicepresidente Koch y el juez nazi Freisler.



Koch dijo que no tiene "ninguna expectativa" de que Keller presente su dimisión y exigió una respuesta del presidente y de los representantes de la Liga Alemana de Fútbol (DFL) en el comité ejecutivo y la junta directiva.



El vicepresidente federativo señaló que recibió disculpas por parte de Keller, pero que le respondió "que no podía aceptarlas". Koch, que es juez fuera del ámbito futbolístico, consideró la comparación "increíblemente ofesiva".



Freisler, fallecido en 1945, asistió a la Conferencia de Wannsee, donde se acordó 'la solución final para la cuestión judía' que condujo al Holocausto. Más tarde, fue nombrado presidente del Tribunal Popular, donde dictó unas 2.600 sentencias de muerte entre 1942 y 1945.