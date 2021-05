0-1. Un gol de Lucas Vera pone a soñar a Lanús

En la imagen un registro de Lucas Vera (c), centrocampista del Lanús de Argentina, quien anotó el gol con el que su equipo se impuso a domicilio 0-1 al Equidad de Colombia, durante un partido del grupo H de la Copa Sudamericana. EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

Asunción, 6 may (EFE).- Una anotación del centrocampista Lucas Vera puso a soñar este jueves a Lanús, que venció 0-1 como visitante a La Equidad, de Colombia, que ante la difícil situación social que vive su país por las protestas tuvo que jugar como local en Asunción (Paraguay).

El 'Granate' fue superior a un rival que hoy lució desconcertado y se mantuvo vivo en el Grupo H de la Copa Sudamericana, pues es segundo con seis puntos a tres del líder Gremio que hoy goleó 8-0 al Aragua venezolano.

Los argentinos empezaron a imponer condiciones desde el comienzo del partido de la tercera jornada, pese a que el equipo bogotano trató de atacar tras la salida del camerino.

Fue clave el trabajo de los volantes Vera y Matías Esquivel, que controlaron el ritmo del partido y empezaron a acercar a su equipo a la portería de Cristian Bonilla, héroe de la clasificación de los 'Aseguradores' a los cuartos de final de la liga colombiana a expensas del Atlético Nacional.

Sin embargo, la defensa de La Equidad lució muy concentrada pero no pudo frenar el embiste que derivó en el gol argentino, que arrancó con un pase filtrado de Esquivel para el juvenil José López que pivoteó y habilitó con un toque preciso a Vera, que le picó el balón a Bonilla y puso a celebrar al 'Granate' al 28.

Los colombianos, golpeados por la anotación, no tuvieron una buena reacción, pese a que el habilidoso Daniel Mantilla pedía el balón y trataba de llevar, sin mucho éxito, a su equipo cerca de la portería de Lucas Acosta.

Entre tanto, el goleador Diego Herazo sufrió entre los centrales Alexis Pérez y Matías Pérez, que lo agobiaron con su feroz marca.

Luego del descanso, La Equidad se lanzó al ataque y tuvo acercamientos con Herazo, que no definió bien las pocas opciones que tuvo.

En ese contexto, Lanús volvió a recuperar el control y siguió haciendo daño liderado por un Vera sobresaliente y por un Esquivel que siguió controlando los tiempos del partido.

Entre tanto, Mantilla siguió liderando solitario los ataques de un equipo colombiano que no pudo sortear las dificultades que le impuso su rival.

El partido se puso más cuesta arriba para los bogotanos cuando fue expulsado el central Jefferson Mena por doble amonestación al minuto 81, algo que aprovechó el 'Granate' para enfriar el partido y llevarse los tres puntos que aún le permiten soñar con clasificar a la siguiente fase.

En la próxima jornada, Lanús se juega la vida ante el Gremio en Argentina, mientras que La Equidad visitará al Aragua en un partido que, de no ganar, supondrá una eliminación anticipada del torneo.