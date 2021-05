Colombia.- La alcaldesa de Bogotá rechaza la militarización por "innecesaria"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha rechazado la militarización ordenada por el presidente Iván Duque ante las protestas contra la reforma fiscal por considerar "innecesaria" la presencia de soldados en las calles.



"La movilización pacífica fue mayoritaria y vibrante en Bogotá. Algunos actos vandálicos aislados obligaron la intervención policial. Pese a las dificultades del día, nuestra policía tiene la situación bajo control. No se requiere, ni he solicitado, ninguna militarización", ha publicado López a través de su cuenta de Twitter.



Duque no ha retirado a los militares de las calles, aunque este domingo ha confirmado la retirada del proyecto de reforma fiscal, motivo de las movilizaciones de los últimos cuatro días y que se han saldado con la muerte de una veintena de personas.



Pese al anuncio, varios grupos ciudadanos han convocado nuevas marchas en Bogotá para los próximos días para expresar su descontento, ya no contra la reforma, sino contra las decisiones del Gobierno en general y la represión de la protesta.