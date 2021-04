Carranza, expresidente de la CAF, se suma al equipo de Keiko Fujimori en Perú

El economista Luis Carranza, ex presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), se sumó este jueves al equipo de campaña de la candidata Keiko Fujimori. EFE/Altea Tejido/Archivo

Lima, 29 abr (EFE).- El economista Luis Carranza, ex presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), se sumó este jueves al equipo de campaña de la candidata Keiko Fujimori, quien disputará este 6 de junio la presidencia de Perú con el profesor izquierdista Pedro Castillo.

Carranza, quien fue ministro de Economía del segundo gobierno de Alan García (2006-2011), fue presentado este jueves por Fujimori como nuevo integrante de su "equipo técnico".

"Tenemos el gusto de anunciar la incorporación del economista Luis Carranza, que se une a nuestro equipo. Hemos intercambiado muchas ideas y hablamos de los planes que tenemos para el sector emprendedor", señaló la candidata.

El economista afirmó, por su parte, que decidió sumarse al equipo del partido de derecha autoritaria Fuerza Popular porque comparte "la visión de que el Perú necesita un sistema democrático... que fortalezca las instituciones para tener un Estado más transparente, más eficiente, que fortalezca las libertades individuales".

"Eso solo lo podremos hacer si trabajamos juntos, tal como nos ha convocado Keiko Fujimori", remarcó.

Carranza también dijo que coincide en que Perú "necesita un gran cambio", que no debe estar "en discusiones ideológicas, sino en instrumentos concretos" para alcanzar el desarrollo.

"Al final vamos a salir de esto solo si trabajamos todos juntos y bajo ese mandato me complace integrar este equipo técnico acompañando a Keiko Fujimori", remarcó.

El exministro presidió la CAF hasta marzo pasado, cuando renunció al cargo un año antes del fin de su mandato tras alegar que algunos directivos pretendían "politizar" la institución, aunque también fue acusado de haber realizado "despidos masivos en la institución, excesos, abusos, violencia y acoso laboral".

Fujimori ocupó el segundo lugar en las elecciones generales del pasado 11 de abril, por detrás de Castillo, a quien los primeros sondeos de opinión otorgan una diferencia que varía entre 20 y 12 % en las preferencias, de acuerdo con la empresa a cargo del estudio.