Sotheby's llega a los jóvenes con la venta de zapatillas deportivas

EnfoqueSotheby's llega a los jóvenes con la venta de zapatillas deportivas Por Robin MILLARD =(Video+Fotos)= Ginebra, 29 Abr 2021 (AFP) - La venerable casa Sotheby's acaba de lanzar su primera subasta internacional de zapatillas deportivas para atraer a clientes más jóvenes al mundo de las subastas.La pandemia también ha sacudido los hábitos en este sector, con un giro hacia las subastas en línea accesibles a través de un teléfono inteligente.Sotheby's se ha dado cuenta de que los clientes más jóvenes se sentían atraídos por la venta de "zapatillas deportivas" con un diseño clásico y una historia que contar.Entre sus trofeos de caza figura desde el lunes la venta récord de un par de ellas: las Nike Air Yeezy 1 que calzó su inspirador, el rapero Kanye West. Las compró una plataforma de inversión especializada por 1,8 millones de dólares (1,4 millones de euros).O sea el triple del récord anterior.El martes, la casa lanzó la subasta en línea de "Gamers Only", su primera venta internacional de zapatillas deportivas, realizada exclusivamente en la red.Propone, hasta el 12 de mayo a las 14H00 GMT, 13 pares que un día usaron algunos de los mejores jugadores de baloncesto de la NBA, el campeonato estadounidense y referencia absoluta en este deporte: Stephen Curry, Scottie Pippen, Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Steve Nash, Kevin Garnett, Patrick Ewing, Dominique Wilkins, Allen Iverson, Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar e Isiah Thomas.Y, por supuesto, no podría faltar Michael Jordan. - Joven y nuevo - Aparte del hecho de que el perfil de los aficionados a las subastas de zapatillas deportivas sea más joven (entre 20 y 40 años) que en otros tipos de ventas, "lo realmente interesante es que más del 50% de los compradores y postores son nuevos en Sotheby's por lo que lo vemos como un excelente medio de atraer nuevos clientes", declaró a la AFP Josh Pullan, director mundial de la división Sotheby's Global Luxury.El récord del lunes muestra la vitalidad del mercado, en lo que era tan solo una curiosidad hace 10 años.Según los analistas de la firma financiera Cowen, el mercado mundial de reventa de zapatillas deportivas de colección podría alcanzar los 30.000 millones de dólares para 2030.El récord anterior lo batieron los Air Jordan 1 de Nike, que se vendieron por 615.000 dólares en una venta organizada por Christie's en agosto de 2020.La joya de la venta de Sotheby's es un par del mismo modelo pero que lució Michael Jordan durante su primera temporada (1984-85) en la NBA. Se estima entre 100.000 y 150.000 francos suizos (de 90.000 a 136.000 euros y de 109.000 a 164.000 dólares)."La categoría de las zapatillas deportivas estalla", dijo Pullan. "Vemos que los coleccionistas apasionados por una categoría, que entienden el diseño y la historia que acompaña a estos objetos, están dispuestos a perseguirlos y comprarlos", añadió. - Air Jordan 1 - La casa de subastas espera que el revuelo creado por el récord mundial de las Yeezy aumente los precios.Las Nike Air Jordan 1 "no solo han cambiado las zapatillas de baloncesto para siempre, sino que también son una de las bases de la cultura de las zapatillas deportivas", estima Sotheby's.La leyenda calzó el par a la venta hasta el 12 de mayo, en los tonos rojo, blanco y negro de los Chicago Bulls, durante su primera temporada y "viene de alguien que conocía a Jordan personalmente, por lo que su procedencia es impecable", explicó Pullan. Y "hay un cierto desgaste en la puntera y alrededor de los talones, lo que nos da una idea de lo que sucedió durante el partido en el que las llevó puestas" y les imprime carácter, dice.rjm/vog/erl/me