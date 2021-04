El zoológico de Miami crea un grupo científico para preservar el flamenco autóctono

Fotografía cedida este lunes por el zoológico de Miami en la que se registró un flamenco americano, un género de aves neognatas de la familia Phoenicopteridae que se distribuyen tanto por el hemisferio occidental como por el oriental y para el que el zoológico de Miami ha creado un grupo de trabajo que busca su preservación. EFE/Ron Magill/Zoo Miami

Miami, 26 abr (EFE).- El Zoológico de Miami, Florida (EE.UU.), ha creado un grupo de trabajo con científicos para "ayudar" a la recuperación de la población de flamencos nativos del estado y "garantizar su hábitat", anunció la institución este lunes coincidiendo con el Día Internacional del Flamenco.

El Grupo de Trabajo Florida Flamingo (FFWG, por sus siglas en inglés) es una coalición de científicos y conservacionistas que comparten la misión de promover la conservación y el conocimiento de los flamencos americanos en Florida y en toda su área de distribución, según un comunicado del zoo de Miami.

Este lunes se celebra el Día Internacional del Flamenco, un género de aves neognatas de la familia Phoenicopteridae que se distribuyen tanto por el hemisferio occidental como por el oriental.

El parque, ubicado en el sur de Miami, quiere coordinar "las necesidades de investigación y manejo de los flamencos" y crear conciencia sobre la conservación de estas elegantes aves "en Florida y más allá".

De acuerdo con el comunicado, se trata de una de las aves más emblemáticas y carismáticas del estado.

"Las históricas bandadas de flamencos de Florida sorprendieron a los naturalistas en el siglo XIX, pero finalmente fueron diezmadas por la caza excesiva para obtener comida y plumas", explica el zoo de Miami, que en 2018 publicó un "estudio histórico" para corregir el registro oficial sobre el estado de los flamencos en Florida.

El estudio mostró "una fuerte evidencia de grandes bandadas históricas, de anidación histórica y de un crecimiento lento en la población de flamencos de Florida desde aproximadamente 1950".

Aun así, la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC) no consideró al flamenco como una especie en peligro de extinción, pero sí confirmó que es una especie autóctona.

La semana pasada, la FWC publicó un borrador en el que no recomienda la inclusión del flamenco en la lista de especies en peligro, aunque afirma que es nativa, con presencia histórica, y alienta la "necesidad de más investigación y monitoreo de flamencos dentro de Florida", indicó el zoo.

En 2015, el Zoológico de Miami y sus colaboradores equiparon al flamenco estadounidense llamado "Conchy" con un transmisor satelital con la idea de comprender los orígenes de estas aves en Florida.

Si bien el equipo esperaba que "Conchy" se marchara rápidamente hacia Cuba, las Bahamas o México, permaneció en la bahía de Florida durante casi dos años "antes de que fallara su transmisor".

"Esto finalmente no proporcionó información sobre sus orígenes, pero sugirió que los flamencos pueden encontrar en Florida un hogar adecuado", indicó el zoo de Miami, que recibe al visitante con un estanque poblado con decenas de ejemplares de flamencos rosados a pleno sol.