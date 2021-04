Nuevo ataque contra instalaciones de Aramco en Arabia Saudí, según los hutíes

Una de las instalaciones de la pretrolera saudí Aramco, ubicada en el campo de Khurais, a 160 kilómetros de Riad. EFE/EPA/ALI HAIDER/Archivo

Riad, 23 abr (EFE).- Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen anunciaron este viernes que han vuelto a atacar con tres drones "posiciones sensibles" de Arabia Saudí, entre ellas unas instalaciones de la petrolera estatal Aramco en el sur del país y una base aérea.

El portavoz militar de los rebeldes, Yahya Sarea, indicó en su cuenta de Twitter que los hutíes lanzaron una operación con tres drones, dos de ellos de tipo Qasif 2K que alcanzaron la base aérea Rey Jaled en Jamis Mushait (sur), y un tercero de tipo Samad 3 que tuvo como objetivo instalaciones de la petrolera Aramco en Yazan, también en el sur.

Sarea apuntó que "el impacto fue preciso" y que este ataque se produce "en respuesta a la agresión y al bloqueo" de la coalición árabe liderada por Riad que lucha contra los hutíes y que interviene en la guerra del Yemen desde 2015 para restaurar el Gobierno legítimo internacionalmente reconocido.

Por su parte, la alianza árabe anunció que interceptó y destruyó "dos drones que iban dirigidos hacia al sur, uno de ellos hacia Jamis Mushait", de acuerdo con la agencia oficial saudí SPA, que no se pronunció acerca del supuesto ataque contra Aramco.

La alianza de países árabes suele interceptar esos aviones no tripulados y proyectiles, y consigue destruir la mayoría antes de que alcancen su blanco.

El lanzamiento de aviones no tripulados cargados con explosivos y misiles contra el reino saudí por parte los hutíes, movimiento apoyado por Irán, se ha intensificado en los últimos meses aunque no han producido recientemente víctimas ni daños materiales de importancia.

En alguna ocasión, los rebeldes han reivindicado impactos contra instalaciones de Aramco, como en septiembre de 2019, cuando la petrolera suspendió el 50 % de la producción de crudo, o el más reciente, el pasado 19 de marzo, cuando un dron provocó un incendio en una refinería que no afectó al suministro.