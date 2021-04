Enrique Ponce, molesto con las preguntas sobre su separación de Paloma Cuevas y su relación con Ana Soria

20/04/2021 Enrique Ponce ha presentado el mano a mano que toreará con Gonzalo Caballero el próximo 29 de mayo. MADRID, 21 (CHANCE) Días después de reaparecer públicamente en compañía de Ana Soria tras su corrida en Sanlucar de Barrameda demostrando que su relación atraviesa por uno de sus mejores momentos, Enrique Ponce ha presentado en un acto celebrado en Madrid el mano a mano que toreará en Navalcarnero junto a Gonzalo Caballero el próximo 29 de mayo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Muy serio y con un look de lo más elegante compuesto por americana, camisa y pañuelo en la solapa, el exmarido de Paloma Cuevas se mostró visiblemente molesto por las preguntas relacionadas con su vida privada y evitó hablar tanto de su separación como de su noviazgo con la joven almeriense.



- CHANCE: ¿Cómo afronta esta vuelta del toreo?



- ENRIQUE: Feliz de volver a torear, ya hemos empezado. Esta es una corrida muy bonita que se plantea con mucha ilusión. Y bueno, pues deseando que todo vaya poco a poco volviendo a la normalidad dentro de lo que cabe, con todas las medidas de seguridad por supuesto. Ojalá salga todo bien.



- CH: ¿Ha afectado mucho el covid?



- ENRIQUE: Sí claro, como no, como a todos. A muchos espectáculos ha afectado mucho en la reducción de público. Hombre bien es verdad que los toros son al aire libre y es una ventaja. Tratamos de tomar todas las medidas de seguridad sanitarias, toda la gente con una distancia de seguridad, la que es y con la mascarilla.



- CH: ¿Cómo se presenta la temporada?



- ENRIQUE: Bien. Esperando a que todo vaya fluyendo. Somos conscientes de lo complicado que está todo y lo difícil que es. Estamos viviendo situaciones muy duras en general ya no solo por las muertes que este covid de está cobrando sino por los problemas también de trabajo que ocasiona y uno de ellos, uno de los afectados es el mundo del toro, porque muchas cuadrillas, muchos ganaderos, mucha gente que vive del toro aparte de los propios toreros, se ven afectados en ese tema, entonces es muy complicado todo.



- CH: La temporada pasada tuviste suerte siendo de los toreros que más toreó*



- ENRIQUE: Sí, fui el torero que más toreó y comprometido con la causa también porque la verdad que vamos haciendo todos un esfuerzo, los ganaderos, los toreros, en el sentido económico que es algo que a mí no me importaba, lo que quería es que hubiera toros, que se moviera el mundo del toro y no se quedara todo parado. Dentro de las limitaciones que como he contado tenemos, de reducción de público, de todas esas medidas. Pero tirar para adelante fue importante y transmitir esa ilusión a la gente. Con las medidas sanitarias también se pueden hacer cosas. Transmitir ilusión.



- CH: Es la primera vez que te tenemos después del revuelo mediático que se armó con tu noviazgo ¿cómo lo viviste tú?



- ENRIQUE: Estoy muy bien, muchas gracias y no vengo a hablar de eso como entenderás.



- CH: Echamos de menos la presencia de Ana Soria*



- ENRIQUE: Yo estoy bien, muchas gracias.



- CH: ¿Has firmado el divorcio?



- ENRIQUE: No tengo nada que decir.