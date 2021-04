Ciencia.-El fósil Little Foot muestra un ancestro humano aferrado a los árboles

21/04/2021 El esqueleto de Little Foot fue descubierto en la década de 1990 en una cueva en Sudáfrica y es el esqueleto antiguo más intacto de cualquier antepasado humano.. Un análisis con tecnología de vanguardia con la parte superior del cuerpo del famoso fósil 'Little Foot' abre una ventana a un período crucial en el que los antepasados humanos se separaron de los simios. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PAUL JOHN MYBURGH/WITTS UNIVERSITY



Un análisis con tecnología de vanguardia con la parte superior del cuerpo del famoso fósil 'Little Foot' abre una ventana a un período crucial en el que los antepasados humanos se separaron de los simios.



El ensamblaje del hombro de Little Foot resultó clave para interpretar una rama temprana del árbol evolutivo humano. Los científicos de la Escuela de Medicina Keck de la USC (Universidad del Sur de California) se centraron en su nueva investigación en la llamada cintura pectoral, que incluye clavículas, omóplatos y articulaciones.



Aunque otras partes de Little Foot, especialmente sus piernas, muestran rasgos humanos para caminar erguido, los componentes de los hombros son claramente simiescos, los brazos de apoyo son sorprendentemente adecuados para colgarse de las ramas o trepar por los árboles en lugar de lanzar un proyectil o colgar a horcajadas sobre el torso como los humanos.



El fósil de Little Foot proporciona la mejor evidencia hasta el momento de cómo los antepasados humanos usaron sus brazos hace más de 3 millones de años, dijo Kristian J. Carlson, autor principal del estudio y profesor asociado de ciencias anatómicas integrativas clínicas en la Escuela de Medicina Keck.



PÌEDRA ROSETTA DE NUESTROS PRIMEROS ANCESTROS



"Little Foot es la piedra Rosetta de los primeros antepasados humanos", dijo en un comunicado. "Cuando comparamos el conjunto del hombro con humanos y simios vivos, muestra que el hombro de Little Foot era probablemente un buen modelo del hombro del antepasado común de los humanos y otros simios africanos como los chimpancés y los gorilas".



Las características simiescas probablemente atraerán una considerable intriga, ya que los equipos científicos de todo el mundo han estado examinando diferentes partes del esqueleto para encontrar pistas sobre los orígenes humanos. El estudio dirigido por la USC, que también involucró a investigadores de la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Liverpool y la Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica, entre otras, se publica en el Journal of Human Evolution.



La revista dedicó un número especial a los análisis de Little Foot de un grupo de investigación global, que analizó otras partes del esqueleto de la criatura.



El fósil de Little Foot es un espécimen raro porque es un esqueleto casi completo de un individuo de Australopithecus mucho más antiguo que la mayoría de los otros antepasados humanos. La criatura, probablemente una hembra vieja, medía alrededor de 1,30 metros de altura con patas largas adecuadas para el movimiento bípedo cuando vivió hace unos 3,67 millones de años.



Llamado "Pie Pequeño" porque los primeros huesos recuperados consistieron en unos pocos huesos pequeños del pie, los restos fueron descubiertos en una cueva en Sudáfrica en la década de 1990. Los investigadores han pasado años excavándolo de su encapsulado de roca y sometiéndolo a análisis de alta tecnología.



Aunque no es tan conocido como el esqueleto de Lucy, otro individuo de Australopithecus desenterrado en África Oriental en la década de 1970, Carlson dijo que Little Foot es más viejo y más completo.



El equipo de investigación dirigido por la USC se centró en los conjuntos de hombro porque Little Foot proporciona el ejemplo más antiguo e intacto de esta anatomía jamás encontrado. Esos huesos proporcionan pistas reveladoras de cómo se mueve un animal. En la evolución humana, dijo, estas partes tuvieron que cambiar de forma antes de que nuestros antepasados pudieran vivir una vida libre de árboles, caminar por la sabana abierta y usar sus brazos para otras funciones además de soportar el peso del individuo.