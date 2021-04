AMP.- EEUU.- Detenido el principal sospecho de un tiroteo en Nueva York que deja un muerto y dos heridos

20/04/2021 Imagen de archivo de un tiroteo en una ciudad del estado de Minesota, en EEUU. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA JEFF WHEELER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La Policía del condado de Nassau ha informado de la detención de Gabriel DeWitt Wilson, de 30 años, el principal sospechoso de un tiroteo que se ha producido este martes por la mañana en un supermercado de Long Island, Nueva York, y que ha dejado al menos un muerto y dos heridos.



No obstante, detalla la cadena NBC, las autoridades han evitado todavía calificar a Wilson como sospechoso, pero sí como "persona de gran interés", pese a que consideran que sería el responsable del tiroteo.



La Policía ha explicado que Wilson tiene vínculos con la tienda en la que se ha presentado este martes disparando y matando a un hombre de 49 años, que sería el gerente del establecimiento, del que todavía no se ha determinado si era o continuaba siendo empleado.



Según la versión de los oficiales de la Policía, un hombre vestido de negro entró en el área de oficinas del piso de arriba de una de las tiendas de la franquicia de supermercados Stop & Shop, matando a una de ellas e hiriendo a dos, cuyas identidades y gravedad de las heridas no han sido reveladas.



El sospechoso ha sido detenido alrededor de las 15.00, hora local, después de una persecución que se ha alargado durante cuatro horas, ha informado la Policía.