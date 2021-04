Leticia Sabater, apasionada, se come a besos a su nuevo y misterioso amor

05/06/2020 Leticia Sabater, en una imagen de archivo. La cantante se pronuncia además sobre la serie documental de Rocío Carrasco y, amiga de Antonio David Flores, confiesa que es incapaz de posicionarse a favor de uno u otro MADRID, 19 (CHANCE) Leticia Sabater comenzó 2021 de la peor manera posible, al convertirse en la protagonista involuntaria de un gran escándalo después de alquilar su mansión a las afueras de Madrid en Nochevieja a un hombre que, además de causarle numerosos destrozos, celebró una fiesta ilegal durante 3 días incumpliendo las medidas restrictivas del Covid y poniendo a la artista en el ojo del huracán. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Leticia Sabater comenzó 2021 de la peor manera posible, al convertirse en la protagonista involuntaria de un gran escándalo después de alquilar su mansión a las afueras de Madrid en Nochevieja a un hombre que, además de causarle numerosos destrozos, celebró una fiesta ilegal durante 3 días incumpliendo las medidas restrictivas del Covid y poniendo a la artista en el ojo del huracán.



Visiblemente más tranquila y con el juicio con este hombre - al que denunció tras ver lo que había hecho en su casa - pendiente, la cantante de la 'Salchipapa' presume de su nuevo amor. Y es que hemos pillado a Leticia comiéndose a besos a un joven desconocido en una conocida terraza madrileña. Lejos de ocultarse, la artista se ha mostrado de lo más apasionada con este chico que parece haberle robado el corazón, aunque muy cauta confiesa que "es encantador pero poco a poco, no se puede decir nada todavía". "Todavía no estoy enamorada, es un amigo, ya veremos", añade sin poder ocultar su ilusión por este incipiente romance.



Prima de Jaime Martínez Bordiu, Leticia se muestra feliz por la boda del nieto de Franco con Marta y, tras las voces que aseguran que la gallega ha alejado al abogado de su familia y de su hijo Jaime, sale en su defensa: "Marta ha sido una persona muy especial en su vida y le ha ayudado cuando Jaime estaba en sus peores momentos. Es una persona que le ha acompañado siempre. Se ha ganado un sitio en la familia y la tía le ha ayudado muchísimo".



Asegurando que no le extraña que se hayan casado en secreto porque a "Jaime nunca le ha gustado el tema de los focos", prefiere no pronunciarse sobre el juicio de su primo con Nuria March por el impago de la pensión de su hijo, señala que "esas cosas son temas más íntimos. conozco a Nuria y es muy coherente, seguro que llegan a un buen arreglo".



Después de haber concursado con Antonio David Flores en el reality 'Acorralados' en el año 2011 y confesando que "le conozco bastante bien", Leticia se muestra muy discreta con la docuserie de Rocío Carrasco: "Es un tema bastante peliagudo. Es muy difícil opinar porque tú no estás dentro de la pareja, entonces, no sé te digo la verdad".



Eso sí, tan directa como siempre, la cantante afirma que Antonio David no es agresivo: "A mi no me demostró ningún tipo de agresividad en el reality y me pareció una persona bastante coherente. Fui yo la que le fallé y a pesar de todo hemos seguido siendo amigos". "Estoy triste por esta situación porque Rocíito ha ido a mi colegio. Era una niña normal, discreta, tampoco llamaba la atención. Lo que pienso es que el error que ha cometido Rocío es tardar tanto en hablar", afirma preocupada.



Por ello, aunque cauta, Leticia sostiene que "no me termina de cuadrar la historia por diferentes lados. Si quieres ver a tu madre la ves, la hija no es una niña, es una persona adulta. Hay una serie de orgullos que al final hacen daño a toda la familia, y respecto a los telespectadores hacen que no sepamos quién es el bueno y el malo de la película". "Hay que conocer las versiones de las dos personas. Oyes la versión de Rocío y te parece muy fuerte. No le doy la razón ni a uno ni a otro. Hay muchos cabos que no hay maneras de atarlos. No me pongo de ninguna parte. Tengo dudas acerca de las tres personas y les pasa a muchos españoles", concluye.