Calendario de la WTA con cambios por retraso de una semana en Roland Garros

La WTA dio a conocer este sábado el resto de su calendario de la temporada del 2021 con algunos cambios de fecha, debido al retraso de una semana que sufrió el inicio del Grand Slam francés, Roland Garros.

El Abierto de Kunming (China), programado para el 17 de mayo, ha sido reemplazado por el torneo de Belgrado.

En tanto, el Abierto de Estrasburgo, inicialmente programado para el 17 de mayo, se pospone una semana hasta el 24 de mayo, la semana anterior al Roland Garrós (30 de mayo al 13 de junio).

Dos torneos sobre cesped, Colonia (Alemania) y s'Hertogenbosch (Holanda), han sido cancelados y continúan las discusiones para una posible nueva plaza para el torneo de Nottingham, antes de Wimbledon (el Grand Slam del 28 de junio al 11 de julio).

Están previstos cuatro torneos preparatorios para el Grand Slam de Londres (Wimbledon): en Eastbourne (21-27 de junio) y Birmingham se han añadido Berlín (14-20 de junio) y Bad Homburg (Alemania, 21-27 de junio).

Después de Wimbledon, el torneo en Budapest comenzará el 12 de julio, en lugar de Bucarest.

Un torneo previsto en Washington en julio se "traslada" finalmente a Polonia (arcilla).

Antes del US Open (Grand Slam a disputarse en Estados Unidos del 30 de agosto al 13 de septiembre), el Western and Southern Open, organizado el año pasado en el escenario del torneo grande neoyorquino de Flushing Meadows, regresa a su sede habitual en Cincinnati. También se agregó otro torneo en Cleveland (Ohio) antes del US Open.

