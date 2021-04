El Ayuntamiento dice que Bilbao sigue como sede de la Eurocopa "a día de hoy"

La primera teniente de alcalde del ayuntamiento de Bilbao, Amaia Arregi. EFE/Miguel Toña/Archivo

Bilbao, 16 abr (EFE).- La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, Amaia Arregi, ha asegurado este viernes, ante las noticias que apuntan a que la UEFA va a descartar a la capital vizcaína como sede de la Eurocopa, que "a día de hoy" esta ciudad "sigue siendo sede" de esta competición futbolística.

"La UEFA no ha trasladado ninguna noticia en sentido contrario, y seguimos trabajando con la UEFA a diario, fieles al contrato que se firmó en el año 2014", ha asegurado Amaia Arregi.

La UEFA indicó que tiene previsto adoptar una decisión definitiva sobre las sedes de la Eurocopa el próximo 19 de abril, aunque varios medios han adelantado que el organismo futbolístico europeo va a descartar a Bilbao como una de las 12 sedes de la competición, dadas las restricciones de público en el estadio de San Mamés, donde estaba previsto disputar cuatro partidos el próximo mes de junio.

"A día de hoy todas las instituciones vascas continuamos trabajando para que Bilbao sea sede de la Eurocopa", ha afirmado Arregi, también concejala de Seguridad Ciudadana, al ser preguntada por la Eurocopa en una rueda de prensa ofrecida para dar a conocer el balance de delitos en la capital vizcaína en 2020.

La primera teniente de alcalde ha dicho también que la Federación Española de Fútbol no mantiene ninguna relación con el Ayuntamiento de Bilbao "desde hace más de una semana".

El Ayuntamiento de Bilbao informó el pasado 7 de abril de que los partidos de la Eurocopa en San Mamés podrían ser presenciados en las gradas por cerca de 14.000 espectadores, un 25 por ciento del aforo del estadio, siempre que se cumplieran los "criterios sanitarios" establecidos para frenar la pandemia de covid-19, tales como una tasa de incidencia acumulada en 14 días inferior a 40 casos por 100.000 habitantes -Bilbao superó ayer los 500 casos- y que la inmunidad de la población llegara al 60 %, porcentaje muy alejado del alcanzado hasta ahora.

Se indicó entonces que había un acuerdo del Gobierno Vasco con la Federación Española de Fútbol, organismo que posteriormente negó haber acordado con el Ejecutivo de Vitoria las condiciones sanitarias y aseguró que son "imposibles de cumplir", por lo que ve inviable la presencia de público en San Mamés.

La asistencia de público es una condición insoslayable de la UEFA para que se celebre la Eurocopa.

"Si la Federación trabaja con otras ciudades para llevar allí la Eurocopa, tendrán que responder ellos. Bilbao lleva más de una semana sin tener comunicación con la Federación", ha indicado Arregi sobre este punto.

La primera teniente de alcalde de Bilbao ha señalado que el contrato con la UEFA "no habla nada de sedes alternativas", aunque si recoge dos ciudades "como posibles" por "si cayera alguna de las 12 sedes oficiales", aunque ha puesto de relieve que "hay que esperar a que la UEFA comunique oficialmente cuál es su decisión".

Ha insistido en que las instituciones vascas siguen trabajando en favor de la Eurocopa, aunque ha puntualizado que "la situación sanitaria es grave" y es necesario "atender las medidas que se establecen desde las autoridades sanitarias".

El Gobierno vasco no va a rebajar las condiciones que impuso para que haya público en San Mamés durante la Eurocopa, según dijo el lehendakari, Iñigo Urkullu, el pasado 12 de abril. EFE

