Roedores con exigencias: cómo mantener correctamente a las cobayas

Las cobayas son animales muy sociables y poco complicados, por lo que actualmente los roedores originarios de Sudamérica son especialmente solicitados como mascotas para niños. Los también llamados conejillos de Indias pueden silbar y chillar y, por lo general, solo utilizan sus dientes para triturar la comida. Según Elisabeth Preuss, portavoz de la asociación de amigos del conejillo de Indias en la localidad de Olfen, en el oeste de Alemania, desde que comenzó la pandemia del coronavirus aumentó fuertemente la demanda de estas mascotas. También Andrea Gunderloch, miembro de la asociación SOS cobayas, señala que en este momento se nota claramente un mayor interés por estos animales. "Muchas familias tienen ahora más tiempo. Los niños están más en casa y los padres les buscan una ocupación", detalla. La especialista cuenta que mucha gente se acerca a la asociación para pedir asesoramiento. Destaca que a pesar de ser animales pequeños requieren de una serie de cuidados. Un aspecto especialmente importante es que estos roedores necesitan estar al menos con otro ejemplar de su especie. "Las cobayas son criaturas muy sociales y comunicativas", explica el criador Niklas Kirchhoff. La asociación SOS cobayas solo entrega un mínimo de tres ejemplares juntos. Los expertos aconsejan mantener varios machos castrados o un castrado con varias hembras. Asimismo, advierten de que no tiene mucho sentido mantener grupos formados puramente por hembras porque a menudo una de ellas asume el papel de líder macho. Los conejillos de Indias pueden mantenerse en el exterior o en el interior, aunque según Preuss si están afuera deberían ser al menos cuatro ejemplares. "De esta manera pueden calentarse mutuamente en los meses de invierno", explica. Las cobayas pueden vivir en el exterior durante todo el año, preferentemente en algún espacio cubierto. En caso de mantener a la mascota dentro de la vivienda, es importante contar con suficiente lugar. Los expertos desaconsejan tener al animal en una jaula común como las que se venden en las tiendas de mascotas. Gunderloch sugiere mantener a las mascotas en un recinto que tenga una superficie de al menos dos metros cuadrados, que se puede "construir con cuatro tablas y una lámina de vinilo". Agrega que es necesario encontrar un refugio que tenga al menos dos aberturas, para que un animal pueda apartarse de los demás en caso de conflicto. La especialista asegura que con un recinto adecuado no es en absoluto complicado mantener estos animales. Sin embargo, hace hincapié en que una alimentación incorrecta puede causar problemas de manera recurrente, ya que esta especie tiene un sistema digestivo sensible. Por el tipo de digestión es importante que la cobaya tenga siempre a disposición heno y agua. Además, como al igual que los humanos estos herbívoros tampoco pueden producir vitamina C por sí mismos, las hierbas y verduras como los pimientos, el hinojo, el pepino y el diente de león también deben incluirse en el menú. En cambio, con la fruta se aconseja precaución por su alto contenido en azúcar. "Los conejillos de Indias son adecuados para los niños bajo ciertas condiciones", opina Hester Pommerening, portavoz de la Asociación Alemana para el Bienestar Animal. Aclara que, a diferencia de los perros y los gatos, estas mascotas no pueden defenderse y caen en una especie de rigidez en situaciones de amenaza. Preuss sostiene que los roedores pueden domesticarse, aunque se necesita tiempo para ganar su confianza. De todas maneras, recalca, no se debería trasladar al animal de un lado a otro. La portavoz de la asociación considera que, en general, las cobayas son adecuadas para los niños. Sin embargo, recalca que los padres u otro adulto debe asumir la responsabilidad por el animal. Con buenos cuidados y una actitud acorde con la especie, las cobayas pueden vivir entre seis y ocho años. Preuss subraya que también es importante prever quién cuidará a los animales cuando la familia sale de vacaciones. dpa