Los equipos de transición de Moreno y Lasso se reunirán la próxima semana en Ecuador

Guillermo Lasso saluda el 11 de abril de 2021 mientras vota en Guayaquil (Ecuador). EFE/MAURICIO TORRES

Quito, 13 abr (EFE).- Los equipos de transición de Gobierno del mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, y del presidente electo, Guillermo Lasso, tienen previsto reunirse la próxima semana para preparar el traspaso de poder, con el proceso de vacunación contra la covid-19 como prioridad.

Así lo avanzó este martes en rueda de prensa el secretario general del Gabinete de la Presidencia, Jorge Wated, en el Palacio de Gobierno de Carondelet, en Quito.

"Existe para la próxima semana ya un acuerdo en el cual el presidente ha invitado al presidente electo con su señora esposa para que vengan al Palacio", indicó Wated y mencionó una invitación paralela hecha por la vicepresidenta, María Alejandra Muñoz, al vicepresidente electo, Enrique Borrero.

Wated fue designado para liderar junto al ministro de Trabajo, Andrés Isch, el equipo de transición de Gobierno.

Su trabajo, precisó, es el de recopilar datos en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al objeto de entregar toda la documentación necesaria para facilitar el traspaso de poder al nuevo Ejecutivo que asumirá el 24 de mayo.

El secretario general del Gabinete resaltó que la gestión forma parte de los esfuerzos de transparencia para que "el nuevo Gobierno pueda asumir su rol de forma inmediata y continuar con su propia agenda de una forma que el país siga caminando".

Aunque no pudo precisar una fecha concreta del encuentro, adelantó que las gestiones están encaminadas a que este se produzca a inicios de la próxima semana.

En un primer momento se desarrollará una reunión cara a cara de Moreno y Lasso, para posteriormente celebrarse el encuentro entre sus respectivos equipos.

El presidente electo anunció el lunes que Iván Correa Calderón y Juan Carlos Holguín serán las personas al frente de su equipo de transición.

También resaltó como prioridad en su futuro Gobierno el poder completar en 100 días la vacunación de 9 millones de personas contra la covid-19, en cumplimiento de una de sus promesas de campaña.

En ese sentido, Wated dijo que, "sin duda, el plan de vacunación es una prioridad porque no puede parar", y que está avanzando bajo la actual administración con "más de 35.000 personas" vacunadas diariamente, cifra que "va a ir subiendo".

El representante gubernamental aclaró que "toda la información del Ejecutivo será sincerada en todos los ámbitos".

Lasso ganó el pasado domingo la segunda vuelta presidencial en Ecuador, convirtiéndose en el primer aspirante no izquierdista en hacerlo en dos décadas.

Su contrincante, el candidato del correísmo Andrés Arauz, reconoció su triunfo y le felicitó por ello.