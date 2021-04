Coronavirus.- Argentina sobrepasa otro récord de casos diarios de COVID-19 tras detectar más de 27.000

05/10/2020 Coronavirus.- Argentina suma casi 6.850 casos en las últimas 24 horas. Argentina ha sobrepasado este martes un nuevo récord de contagios diarios tras los más de 27.000 casos que ha detectado el Ministerio de Salud del país en las últimas 24 horas. POLITICA SUDAMÉRICA ARGENTINA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL ROBERTO ALMEIDA AVELEDO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHO



Argentina ha sobrepasado este martes un nuevo récord de contagios diarios tras los más de 27.000 casos que ha detectado el Ministerio de Salud del país en las últimas 24 horas.



En concreto, han sido 27.001 los positivos informados por las autoridades este martes, con los que el país ya alcanza los 2.579.000 de casos del coronavirus desde el inicio de la crisis sanitaria.



En cuanto a las víctimas mortales que deja la enfermedad, se han lamentado otras 217 en la última jornada para un total de 58.174.



Por otro lado, el último informe de la situación en el país detalla que hay 3.836 pacientes ingresados en unidades intensivos, lo que significa una ocupación de 62,4 por ciento, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este porcentaje se incrementa hasta el 70,8 por ciento.



En plena segunda ola de la COVID-19, con un incremento sostenido de los casos y las muertes durante las últimas semanas, Argentina ha empezado a imponer nuevas restricciones para tratar de frenar la incidencia.



Al respecto, el ministra de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, ha anticipado la posibilidad de que se implementen "medidas que compensen" a los sectores que eventualmente se vean afectados por estas nuevas medidas.



"Si efectivamente hay sectores, rubros productivos o zonas del país que se ven afectadas, vamos a generar políticas sociales para acompañarlos, como lo hicimos el año pasado. Va a haber medidas que compensen a esos sectores que se vean afectados claramente por las mayores restricciones", ha explicado Arroyo a la emisora local Continental.



Por su parte, la responsable de la cartera de Salud, Carla Vizzotti, ha considerado que el sistema sanitario "no ha colapsado", aunque ha advertido de "un crecimiento acelerado en el ritmo de casos" que "impacta en el aumento de la demanda de consultas".



"Lo que sucede es que el sistema de salud está dando respuestas a patologías no COVID-19, a patologías programadas que habían retrasado su atención en la pandemia del año pasado y por eso un porcentaje elevado de las terapias intensivas no son por coronavirus", ha incidido, recoge Télam.



También el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y el de Transporte, Mario Meoni, se han referido a la crítica situación epidemiológica del país. El primero ha reiterado que si no se logra controlar la incidencia, se verá afectada la presencialidad de clases.



Meoni, por otra parte, ha anunciado que se impondrán "medidas complementarias de fijación de a las ventanillas" en el transporte público del AMBA para asegurar la ventilación.