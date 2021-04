De Londres a Gibraltar, salvas de cañón en homenaje al príncipe Felipe

Actualiza con detalles del funeral, declaraciones del príncipe Carlos ///Londres, 10 Abr 2021 (AFP) - La familia real británica se despedirá del príncipe Felipe, esposo de Isabel II, el próximo sábado en un funeral privado en el castillo de Windsor, en presencia del príncipe Enrique pero sin su esposa, Meghan, anunció el sábado el Palacio de Buckingham. Los funerales tendrán lugar a las 15H00 (14H00 GMT) en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros al oeste de Londres, donde el duque de Edimburgo, fiel apoyo de la soberana durante siete décadas, murió "plácidamente" el viernes por la mañana, a los 99 años.Solo treinta personas, incluyendo a sus cuatro hijos (Carlos, Ana, Andrés y Eduardo), sus nietos y otros familiares, podrán asistir al funeral, a causa de las reglas impuestas para atajar la pandemia de coronavirus.El príncipe Enrique, que vive en California después de haber abandonado la monarquía el año pasado, acudirá a la ceremonia. Sin embargo, su esposa, Meghan, que está embarazada, no lo hará y se quedará en Estados Unidos, siguiendo el consejo de su médico, según informó un portavoz del palacio. Al comienzo de la ceremonia se guardará un minuto de silencio en todo el país.El funeral tendrá lugar cuatro días antes del cumpleaños de la reina, que cumplirá 95 años el 21 de abril. Su hijo mayor, el príncipe Carlos, declaró este sábado que tanto él como la familia real extrañan "enormemente" al príncipe Felipe, al que se refirió como "una persona muy especial". Carlos alabó su "destacado servicio dedicado a la reina, a mi familia y al país" y afirmó que su padre "se habría asombrado por la reacción y las conmovedoras cosas que se han dicho sobre él".- Luto nacional - En el país, que inició un luto nacional que durará hasta el día siguiente del funeral, ya empezaron los homenajes.Desde la Torre de Londres, a orillas del Támesis, los castillos de Edimburgo, Belfast, Gibraltar o los barcos de la Royal Navy, donde sirvió durante la Segunda Guerra Mundial, el retumbar de los cañones resonó desde el mediodía (11H00 GMT).Esta salva, la primera de una serie de 41 (una por minuto), rindió homenaje al patriarca de la familia real británica, nacido en Corfú como príncipe de Grecia y Dinamarca y que tuvo una infancia errante por toda Europa.Los príncipes Andrés y Eduardo visitaron el sábado a su madre Isabel II en el castillo de Windsor. "La reina ha estado fantástica", dijo a los periodistas la condesa de Wessex, Sofía, esposa del príncipe Eduardo, al salir del castillo. El príncipe Carlos la había visitado el viernes.Conocido por decir lo que pensaba, el príncipe Felipe llamaba la atención por sus comentarios provocadores, a veces teñidos de racismo o sexismo. Pero los británicos también recuerdan su incansable devoción por la monarquía, a la que contribuyó a modernizar y humanizar, y su presencia, en segundo plano pero indefectible, al lado de la soberana."Representaba la estabilidad, pero también la diversión, el sentido del humor, que a veces parece que hemos perdido", dijo a la AFP Heather Bridge, de 65 años, cerca de la Torre de Londres. - Acusaciones de Enrique y Meghan - El príncipe Felipe participó en más de 22.000 compromisos públicos oficiales desde que su esposa accedió al trono en 1952. Ahora, la monarca deberá hacer frente sola a la crisis que sacude a la familia real británica, a raíz de las recientes críticas de su nieto Enrique y de su esposa Meghan contra "La Firma", el apodo de la monarquía, acusada de racismo y falta de apoyo. Esta última declaró en una entrevista con la presentadora estadounidense Oprah Winfrey a principios de marzo que había tenido incluso pensamientos suicidas.La pareja mencionó el comportamiento racista de un miembro de la familia real que se habría preguntado cuál sería el color de piel del hijo que esperaban, precisando -fuera de cámara- que no se trataba ni de la reina ni de su esposo.Enrique, de 36 años, también se declaró "verdaderamente decepcionado" por la falta de apoyo de su padre, el príncipe Carlos, que durante un tiempo dejó de contestarle al teléfono, y reveló que se había alejado de su hermano, Guillermo. Este aseguró, por su parte, que la familia real no es "racista en absoluto".El sábado, la cuenta de Twitter de la familia real compartió varias fotos de la reina con su marido en momentos significativos en sus vidas. Como en 1997, con motivo de su 50º aniversario de boda, cuando la que apodaba "Lilibeth" le confió: "Ha sido simplemente mi fuerza y mi apoyo todos estos años".pau/gmo/roc/af-pc-jvb/eg -------------------------------------------------------------