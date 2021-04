Aída Nizar arremete brutalmente contra Antonio David Flores

09/06/2020 Aída Nizar se ha convertido en el azote de Antonio David Flores. MADRID, 9 (CHANCE) En los últimos días el nombre de Aída Nizar ha salido a la palestra después de la emisión de unas imágenes en las que vemos como la exgran hermana se enfrentaba a Antonio David Flores en un plató cuestionándolo como padre, lo que provocaba una reacción muy violenta por parte del malagueño. Muy nervioso y dispuesto a 'agredir' a su entonces compañera en el programa de Tele 5 'Enemigos íntimos', tenía que ser separado por varios colaboradores que, asustados, impedían que el ex de Rocío Carrasco fuese a por Aída. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



En los últimos días el nombre de Aída Nizar ha salido a la palestra después de la emisión de unas imágenes en las que vemos como la exgran hermana se enfrentaba a Antonio David Flores en un plató cuestionándolo como padre, lo que provocaba una reacción muy violenta por parte del malagueño. Muy nervioso y dispuesto a 'agredir' a su entonces compañera en el programa de Tele 5 'Enemigos íntimos', tenía que ser separado por varios colaboradores que, asustados, impedían que el ex de Rocío Carrasco fuese a por Aída.



Unas imágenes que ahora toman relevancia tras el desgarrador testimonio de la hija de Rocío Jurado llamando maltratador a Antonio David, un tema sobre el que ahora Aída se pronuncia, arremetindo brutalmente contra el padre de Rocío Flores.



- CHANCE: ¿Qué tal?



- AÍDA: Adorando mi vida y que los maltratadores no tengan cabida en la televisión. Lo que Aída dijo hace tanto tiempo con los que hemos padecido entre bambalinas tantos compañeros, tanto acoso y maltrato por parte de ese señor al que yo desenmascaré.



- CH: Han salido unas imágenes tuyas. Se te ve discutiendo con Antonio David.



- AÍDA: Discutiendo no, reconociendo lo que no es.



- CH: Él se levantó y se vio cómo iba hacia ti.



- AÍDA: Pero no solo hacia Aída Nízar, Antonio David es agresivo, es un agresor, es una mala persona, una persona que ha hecho la vida imposible a infinidad de mujeres que han hecho lo más aberrante que puede hacer una mujer y que él incluso ha tenido que pagar para callarles la boca.



- CH: No temes nada con estas palabras.



- AÍDA: Él lo único que teme es que yo saque infinidad de cosas que hay aquí de cuando convivíamos en el hotel en Crónicas Marcianas y él venía a la puerta, no solo a mí. Cuando tú le decías no él se ponía muy agresivo.



- CH: Por qué nos enteramos de esto tan tarde.



- AÍDA: Esto que se lo pregunten a quién no quería que esto saliera. Las imágenes estaban ahí, en Enemigos íntimos, en TNT* Cuántas veces hemos desenmascarado a un desalmado como Antonio David. Cuántas mujeres habéis estado en la cama estando casado y habéis decidido desaparecer. Que salgan esas mujeres que después de hacer actos aberrantes tenían miedo, él tiene tanto pavor a que salga todo eso*



- CH: Tú has sido mujer valiente.



- AÍDA: Aquí el único demandado y que le han expulsado por fin de los medios de comunicación ha sido este individuo que ha logrado sugestionar a sus propios hijos, que ha logrado apartarles de su grandiosa madre, que estamos viendo el rostro de una mujer acabada psicológicamente, enterrada y las personas todavía ponen en duda las palabras de la maravillosa Rociíto. Qué más necesitamos. ¿Verla enterrada? Necesitais ver los muertos que ha dejado en el armario el señor Antonio David. Ahora mismo estoy haciendo lo que no debería, hablar de él. Antonio David es la vergüenza del rostro de una persona que es capaz de hacer algo más que duele más que una hostia, el maltrato psicológico.



- CH: Del que no puede haber muchas pruebas. Es muy difícil probar esos maltratos psicológicos.



- AÍDA: No, a ver si ya sus señorías, los jueces se dan cuenta de que el maltrato psicológico duele igual que una hostia, a ver si se dan cuenta de que como Roció hay millones de mujeres en el mundo, no solo en España. Rostros como Antonio hay muchos, no es el único que maltrata psicológicamente y ahí están sentados en televisión, Aída les ha puesto nombre a todos y todas que también hay mujeres. En el caso de Antonio David, Rocío se ha armado de valor y ha decidido contar su verdad.



- CH: Qué te parece que ahora su hija vaya por fin a hablar en Ana Rosa.



- AÍDA: Es clave la educación de uno a los siete años y le han lavado tantísimo la cabeza a esa hija que verdaderamente es incapaz, su mente, de poder asimilar que tiene un verdadero monstruo como padre.



- CH: Mañana la tenemos en Ana Rosa.



- AÍDA: Sí, por dinero* más vale que mañana en vez de sentarse en un plató cogiese el teléfono y llamase a su madre o que tantas mujeres que han sido agredidas psicológicamente por Antonio David saliera. Ese día después de plató tuvo que venir seguridad de Telecinco para sacarle porque me quería matar, pero no solo ese día. ¿Por qué no tiráis de hemeroteca? Por qué no veis a esas mujeres que hicieron lo que hicieron y después de nueve meses tuvieron que hacer cosas aberrantes, quién dice que Antonio David no es padre de más hijos. Es que no puedo hablar, lo que ha soportado Olga es impagable, lo que no entiendo como una mujer como Olga, tan maravillosa sigue ahí.



- CH: ¿Por qué?



- AÍDA: Olga está ahí por miedo, os recuerdo que ha tardado 15 años si no son 20 en hablar, la siguiente será Olga.



- CH: El concurso le puede ayudar.



- AÍDA: Verdaderamente 'Supervinientes' te remueve la conciencia y va a ser una naufraga que necesita evadirse mentalmente de alguien que la tiene cohibida. El maltrato psicológico consiste en eso, anular a la persona, hundirla, pisotearla y convertirla en un despojo humano. En eso Antonio David es un maestro, lo intentó con tantos... con Aída Nízar no puedo pero quién fue la primera en decirlo, despojemos a la televisión de rostros maltratadores, eso es gentuza al igual que las mujeres, hay también mujeres que maltratan a los hombres.