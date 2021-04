0-2. La eficacia del United condena a un digno Granada

El colegiado portugués Artur Dias muestra tarjeta amarilla al centrocampista camerunés del Granada, Yan Brice Eteki (2i), por la falta cometida ante el centrocampista portugués del equipo inglés, Bruno Fernandes (d). EFE / Miguel Angel Molina.

Granada, 8 abr (EFE).- El Manchester United no dio lugar a la sorpresa y se impuso este jueves por 0-2 al Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes en la ida de los cuartos de final de la Liga Europa, por lo que deja encarrilada una eliminatoria que se resolverá dentro de una semana en tierras inglesas.

Un gol a la media hora de juego del inglés Marcus Rashford y otro del portugués Bruno Fernandes, de penalti, en el minuto 90 dio la victoria a un Manchester United que creó pocas ocasiones de gol pero que impuso su superioridad ante un muy digno Granada que no estuvo tan fino como su rival cara a gol.

El primer tramo del partido fue igualado y se desarrolló a un ritmo bastante bajo, sin que ningún equipo fuera capaz de llegar con peligro al área contraria, aunque el Manchester United se hizo dueño del duelo con el paso de los minutos a partir de la posesión de balón.

De hecho, lo más destacado de esos compases iniciales fue que el encuentro estuvo parado casi un minuto al saltar al césped un espontáneo totalmente desnudo que tuvo que ser sacado del terreno de juego por los efectivos de la Policía Nacional.

David de Gea, apuesta para la portería inglesa del técnico noruego Ole Gunnar Solskjaer, intervino por primera vez tras una acción de estrategia del Granada, mientras que la primera llegada de los visitantes fue una falta directa que mandó fuera Marcus Rashford.

El propio Rashford avisó antes del 0-1 con un chut colocado que se marchó fuera por poco, opción a la que replicó el brasileño Robert Kenedy con un disparo fuera en posición forzada para rematar.

Rashford, el mejor de los ingleses pese a que llegaba tocado al partido, adelantó a su equipo en el minuto 31 tras ganar la espalda a la defensa local y batir al portugués Rui Silva en el mano a mano después de un sensacional pase en largo del sueco Victor Lindelof.

El equipo español reaccionó bien en el tramo final del primer tiempo y rozó el empate con tres buenas ocasiones: un remate del venezolano Yangel Herrera que repelieron entre el poste y David De Gea, un tiro fuera de Roberto Soldado y una volea lejana de un activo Kenedy que se volvió a topar con David de Gea.

El Granada prolongó su buen momento al inicio del segundo tiempo, con otro disparo lejano de Kenedy que hizo trabajar de nuevo a David de Gea.

La lesión del portugués Domingos Duarte frenó el ímpetu de los locales y el Manchester United volvió a recuperar el dominio, con una buena llegada desde atrás de Harry Maguire cerrada con un mal chut desde fuera del área del central.

La media hora final transcurrió con pocos sobresaltos, ya que los visitantes arriesgaron lo justo para mantener su renta y los locales trataron de buscar el empate pero con la clara premisa de no recibir otro tanto que dejara la eliminatoria sentenciada, algo que finalmente ocurrió.

Yangel Herrera, el mejor del Granada en el partido, buscó el tanto en su enésima llegada al área, después de que David de Gea se cruzara otra vez en el camino hacia el gol de Kenedy.

Rui Silva evitó el 0-2 en el minuto 82 con una parada salvadora ante su compatriota Bruno Fernandes en un claro mano a mano, aunque podía haber fuera de juego en la acción.

Cuando parecía que el choque iba a acabar 0-1, el colegiado portugués Artur Dias señaló un riguroso penalti para los ingleses tras un choque en el área entre el camerunés Yan Eteki y Bruno Fernandes.

El atacante luso, que pasó desapercibido durante el partido, puso la eliminatoria muy de cara para los suyos con el 0-2, que llegó en el minuto 90, al transformar un penalti con un poco de fortuna ya que estuvo a punto de atrapar el balón Rui Silva.

- Ficha técnica:

0. Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Domingos Duarte (Germán, m.54), Vallejo, Carlos Neva (Foulquier, m.75); Gonalons (Yan Eteki, m.86), Montoro, Yangel Herrera; Kenedy (Machís, m.75), Antonio Puertas y Soldado (Luis Suárez, m.86).

2. Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw (Alex Telles, m.46); McTominay, Pogba (Matic, m.74), Bruno Fernandes; James, Rashford (Cavani, m.65) y Greenwood (Van de Beek, m.85).

Goles: 0-1, m.31: Rashford. 0-2, m.90: Bruno Fernandes, de penalti.

Árbitro: Artur Dias (Portugal). Mostró cartulina amarilla a los locales Domingos Duarte (m.51) y Yan Eteki (m.90), y a los visitantes Pogba (m.8), McTominay (m.40), Shaw (m.43), Maguire (m.71) y Matic (m.84).

Incidencias: Partido de ida de los cuartos de final de la Liga Europa disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes a puerta cerrada.