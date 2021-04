Italia suma 22.000 nuevos casos en vísperas del confinamiento de Semana Santa

EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI/Archivo

Roma, 2 abr (EFE).- Italia registró 21.932 contagios de coronavirus y 481 fallecidos en las últimas veinticuatro horas, informó hoy el Ministerio de Sanidad en vísperas del confinamiento nacional por los festivos de Semana Santa, cuando solo se podrá salir de casa por motivos justificados y las tiendas no esenciales estarán cerradas.

Los 21.932 nuevos infectados son 1.717 menos respecto al día anterior, cuando se registraron 23.649, aunque también el número de pruebas realizadas fue menor: 331.154 frente a los 356.085 test del jueves.

El número de fallecidos también desciende ligeramente y pasa de los 501 de ayer a 481, lo que eleva a 110.328 las personas que han perdido la vida en Italia a causa del coronavirus desde febrero de 2020, de un total de 3.629.000 contagios detectados.

La presión hospitalaria se mantiene estable. De los 565.295 actuales positivos, 32.408 están ingresados, 222 enfermos menos que el jueves, y de ellos, 3.704 requieren además cuidados intensivos (+23).

La epidemia SE está desacelerando muy lentamente en Italia y todavía hay doce regiones con la ocupación de camas de cuidados intensivos por encima del umbral de seguridad del 30 %.

Mientras tanto, la campaña de vacunación avanza, e Italia ha administrado hasta ahora un total de 10.591.038 dosis y 3.318.983 personas han recibido la pauta completa de vacunación con las dos dosis necesarias.

Aunque actualmente once regiones y la provincia autónoma de Trento se encuentran en "zona roja", a partir de mañana y hasta el lunes toda Italia volverá a aplicar este confinamiento blando con comercios no esenciales cerrados para evitar contagios durante los festivos de Semana Santa.

Según los datos difundidos hoy por el Ministerio de Sanidad, el índice Rt de contagio ha descendido por primera vez en semanas y ha llegado a 0,98, al igual que la incidencia, de 232 casos cada 100.000 habitantes de media.

Actualmente y obviando las limitaciones especiales de Semana Santa, se decreta la "zona roja" a aquellas regiones donde la incidencia es superior a los 250 casos.

Por ello, se prevé que sigan en "zona roja" a partir del martes Valle de Aosta, Piamonte, Friuli Venecia Julia, Apulia, Emilia-Romaña, Lombardía, Toscana, Calabria y Campania, mientras que las Marcas, Véneto y la Provincia Autónoma de Trento relajarán sus restricciones y pasarán a zona "naranja", según informaron fuentes del Ministerio de Sanidad.