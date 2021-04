Católicos argentinos celebran la Pascua al aire libre por pandemia =(Video)= Buenos Aires, 1 Abr 2021 (AFP) - El patio de una parroquia en Buenos Aires fue el lugar elegido este jueves por decenas de católicos argentinos para celebrar la misa de Pascua sin temor a contagiarse de covid-19, en medio de un fuerte aumento de casos en Argentina.En el Santuario de la Madre tres veces Admirable de Schoenstatt, el cura dio misa y realizó la tradicional ceremonia del lavado de pies, a la que por la pandemia, debió renunciar el papa Francisco en la Ciudad del Vaticano."Es muchísima la gente que viene acá. Incluso para mañana y pasado (viernes y sábado) pedimos autorización del gobierno para cortar la calle porque no entran todos acá, es imposible. Por eso hicimos la tarima más alta para que los de afuera puedan ver", explicó a la AFP la hermana Yolanda.La monja se congratuló que este año se pueda dar lugar al encuentro entre fieles "para tener una Pascua pascual y no como el año pasado que fue una Pascua encerrada. Ahora por lo menos es una pascua bien viva", se entusiasmó.Estela Fernández, quien vive en el Chaco (nordeste) pero está en Buenos Aires para visitar a sus hijos, se pone en manos de Dios."Nuestra vida está en manos de Dios. Podemos morir contagiados o por un infarto, no está en nuestras manos. Sí, ser responsables y cuidarnos, pero el que toma la decisión final es Él", sostiene.Cerca de ella, Walter Romero, también venido del Chaco, celebra la comunión de la misa."Para mí es comunión, todos hermanos recibiendo el cuerpo de Cristo que por el tema de la pandemia no lo podíamos hacer. Si bien, virtualemente, de alguna manera Cristo estaba en nosotros, es una alegría muy grande poder hacerlo después de tanto tiempo", afirmó Romero.Argentina atraviesa una segunda ola pandémica de coronavirus. El miércoles hubo 16.056 contagios, 7.000 más que una semana antes y el nivel más alto desde el 21 de octubre de 2020, cuando registraron 18.326 casos en un día en medio de la primera ola. En la últimas 24 horas, se reportaron en Argentina 83 muertos y 14.430 casos de covid-19, para un balance total de 2.363.251 millones de contagios y 55.941 fallecidos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.mc-ls/yo